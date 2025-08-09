Instituto y Platense repartieron puntos en Alta Córdoba por la fecha 4 del Torneo Clausura

La Gloria y el Calamar empataron 1 a 1 en el marco de la cuarta fecha del torneo de la máxima categoría del fútbol argentino.

Hoy 20:00

El campeón del Torneo Apertura, Platense, volvió a mostrar un rendimiento opaco y apenas rescató un empate 1 a 1 ante Instituto en el estadio Monumental de Alta Córdoba, por una nueva fecha del Torneo Clausura. El equipo del Kily González sigue sin poder recuperar el nivel con el que se consagró hace unos meses y continúa complicado en la tabla.

El local golpeó temprano: a los 20 minutos, Puebla aprovechó una desatención defensiva —incluida una floja intervención de Ignacio Vázquez, capitán y referente— para poner el 1 a 0. La Gloria tuvo varias ocasiones para liquidar el partido antes del descanso, pero el arquero Ramiro Cozzani salvó al Calamar con intervenciones clave.

En el complemento, el ingreso de Vicente Taborda le dio más juego a Platense, aunque el equipo visitante nunca llegó a asediar a Instituto. Sin embargo, a los 50 minutos, tras una polémica mano de Schor que el VAR no sancionó, Martínez igualó el marcador. Sobre el cierre, el paraguayo volvió a marcar, pero su gol fue anulado por un offside milimétrico que dejó dudas incluso en las líneas trazadas por la tecnología.

El empate le permite a Platense sumar un punto y algo de confianza, aunque sigue sin despegar en el Clausura. Para Instituto, en cambio, significó perder la chance de quedar como escolta de River y San Lorenzo.