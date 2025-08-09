Argentinos Juniors sumó su primera victoria en La Paternal ante Unión

Por la cuarta fecha de la Zona A del Torneo Clausura, el Bicho se impuso por 1 a 0 ante el Tatengue.

Hoy 22:50

Cuatro fechas después, en La Paternal, Argentinos Juniors se quitó la mochila: venció 1-0 a Unión de Santa Fe, consiguió su primera victoria en el torneo, se metió en puestos de playoffs y le arrebató a Boca Juniors el tercer puesto de la tabla anual. Así, por ahora, se está clasificando a la Copa Libertadores 2026.

El equipo de Nico Diez tuvo que sufrir para poder festejar. Si bien manejó los hilos en gran parte del partido, no logró recuperar del todo ese nivel arrollador que mostró en el primer semestre. Con la conducción de Fattori, la precisión en los cambios de frente de Oroz, la calidad de Lescano y la picardía de Molina, el Bicho impuso condiciones desde el inicio.

El único gol llegó gracias a una jugada colectiva de alto vuelo: Lescano desbordó, tiró el centro atrás, Molina la dejó pasar para desconcertar a la defensa y el propio Lescano, de zurda y a palo cambiado, definió con clase para el 1-0.

En el segundo tiempo, Unión reaccionó y puso en aprietos a Argentinos, sobre todo por el sector de Prieto. La falta de puntería tatengue y las intervenciones de la defensa local evitaron el empate. El Bicho aguantó, apostó a la contra y terminó celebrando un triunfo que lo revitaliza en el torneo y lo mantiene con el sueño copero intacto.