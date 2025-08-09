Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 10 AGO 2025 | 12º
X
Somos Deporte

Argentinos Juniors sumó su primera victoria en La Paternal ante Unión

Por la cuarta fecha de la Zona A del Torneo Clausura, el Bicho se impuso por 1 a 0 ante el Tatengue.

Hoy 22:50
Argentinos festejo

Cuatro fechas después, en La Paternal, Argentinos Juniors se quitó la mochila: venció 1-0 a Unión de Santa Fe, consiguió su primera victoria en el torneo, se metió en puestos de playoffs y le arrebató a Boca Juniors el tercer puesto de la tabla anual. Así, por ahora, se está clasificando a la Copa Libertadores 2026.

El equipo de Nico Diez tuvo que sufrir para poder festejar. Si bien manejó los hilos en gran parte del partido, no logró recuperar del todo ese nivel arrollador que mostró en el primer semestre. Con la conducción de Fattori, la precisión en los cambios de frente de Oroz, la calidad de Lescano y la picardía de Molina, el Bicho impuso condiciones desde el inicio.

El único gol llegó gracias a una jugada colectiva de alto vuelo: Lescano desbordó, tiró el centro atrás, Molina la dejó pasar para desconcertar a la defensa y el propio Lescano, de zurda y a palo cambiado, definió con clase para el 1-0.

En el segundo tiempo, Unión reaccionó y puso en aprietos a Argentinos, sobre todo por el sector de Prieto. La falta de puntería tatengue y las intervenciones de la defensa local evitaron el empate. El Bicho aguantó, apostó a la contra y terminó celebrando un triunfo que lo revitaliza en el torneo y lo mantiene con el sueño copero intacto.

TEMAS Liga Profesional de Fútbol Club Atlético Unión de Santa Fe Asociación Atlética Argentinos Juniors

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Tragedia en el interior de Santiago del Estero: una mujer murió tras ser embestida por un caballo
  2. 2. Estremecedor video: policía, simpatizante de Peñarol, asesinó a tiros a dos hinchas de Nacional
  3. 3. Una joven de 18 años, que había denunciado a su tío por abuso, fue hallada asesinada en su hogar en Tucumán
  4. 4. Trágico accidente en la Ruta Nº 211: un motociclista perdió la vida tras derrapar violentamente
  5. 5. El Cantor del Pueblo ante su público en La Banda: el último escenario donde se lo vio a “Johnny” Mendizabal
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT