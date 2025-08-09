Argentinos Juniors y Unión se miden en La Paternal en busca los tres puntos

Por la cuarta fecha de la Zona A del Torneo Clausura, el Bicho quiere ganar por primera vez en el certamen, mientras que el Tatengue busca estirar su racha invicta.

Hoy 09:26

Este domingo, desde las 20 horas, Argentinos Juniors recibirá a Unión de Santa Fe en el Estadio Diego Armando Maradona, en un duelo que puede marcar el rumbo de ambos en el Torneo Clausura. El Bicho llega con altibajos en el campeonato pero motivado tras avanzar en la Copa Argentina, mientras que el Tatengue defiende un invicto que mantiene en este segundo semestre.

El equipo de Nicolás Diez viene de ganarle 2-1 a Aldosivi en Florencio Varela por los octavos de final de la Copa Argentina, resultado que lo clasificó a cuartos, donde enfrentará a Lanús. Sin embargo, en el Clausura aún no logró sumar de a tres: empató con Boca, cayó ante Tigre e igualó en el interzonal frente a Platense. “A veces el resultado te lleva a no seguir manteniendo la idea, pero este equipo entiende que tenemos una forma de jugar y la va a respetar”, aseguró el DT.

Por el lado de Unión, el equipo dirigido por Leonardo Madelón acumula un triunfo y dos empates: venció a Estudiantes en el debut, igualó con Boca en La Bombonera y repartió puntos con Tigre en un partido cargado de polémicas. En paralelo, el club vive días movidos por la situación contractual de Jerónimo Dómina, que no renovó su vínculo que vence en diciembre y protagonizó un cruce mediático con la dirigencia.

La probable formación de Argentinos Juniors vs. Unión, por el Torneo Clausura

Diego Rodríguez; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Federico Fattori; Hernán López Muñoz, Alan Lescano, Nicolás Oroz, Emiliano Viveros; Tomás Molina. DT: Nicolás Diez.

El posible once de Unión vs. Argentinos Juniors, por el Torneo Clausura

Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Juan Pablo Ludueña, Valentín Fascendini, Fernando Diaz; Julián Palacios, Mauricio Martínez, Mauro Pittón, Mateo Del Blanco; Lucas Gamba, Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.