Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 10 AGO 2025 | 21º
X
Somos Deporte

En vivo: Argentinos Juniors y Unión se miden en La Paternal en busca los tres puntos

Por la cuarta fecha de la Zona A del Torneo Clausura, el Bicho quiere ganar por primera vez en el certamen, mientras que el Tatengue busca estirar su racha invicta.

Hoy 19:25

Este domingo, desde las 20 horas, Argentinos Juniors recibirá a Unión de Santa Fe en el Estadio Diego Armando Maradona, en un duelo que puede marcar el rumbo de ambos en el Torneo Clausura. El Bicho llega con altibajos en el campeonato pero motivado tras avanzar en la Copa Argentina, mientras que el Tatengue defiende un invicto que mantiene en este segundo semestre.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

TEMAS Liga Profesional de Fútbol Club Atlético Unión de Santa Fe Asociación Atlética Argentinos Juniors

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Estremecedor video: policía, simpatizante de Peñarol, asesinó a tiros a dos hinchas de Nacional
  2. 2. Una joven de 18 años, que había denunciado a su tío por abuso, fue hallada asesinada en su hogar en Tucumán
  3. 3. Trágico accidente en la Ruta Nº 211: un motociclista perdió la vida tras derrapar violentamente
  4. 4. Mitre no lo pudo sostener, empató con Gimnasia de Jujuy y se aleja del Reducido
  5. 5. El Cantor del Pueblo ante su público en La Banda: el último escenario donde se lo vio a “Johnny” Mendizabal
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT