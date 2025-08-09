En vivo: Argentinos Juniors y Unión se miden en La Paternal en busca los tres puntos

Por la cuarta fecha de la Zona A del Torneo Clausura, el Bicho quiere ganar por primera vez en el certamen, mientras que el Tatengue busca estirar su racha invicta.

Hoy 19:25

Este domingo, desde las 20 horas, Argentinos Juniors recibirá a Unión de Santa Fe en el Estadio Diego Armando Maradona, en un duelo que puede marcar el rumbo de ambos en el Torneo Clausura. El Bicho llega con altibajos en el campeonato pero motivado tras avanzar en la Copa Argentina, mientras que el Tatengue defiende un invicto que mantiene en este segundo semestre.

