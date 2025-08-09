Interceptan en Añatuya a un camionero implicado en un siniestro vial en Ruta 92

El vehículo, que transportaba maquinaria, fue detenido tras un pedido de colaboración de la Policía de Colonia Dora. Un motociclista resultó herido en el hecho.

Hoy 23:47

En las últimas horas del sábado, personal de la Comisaría 42 de Colonia Dora solicitó apoyo a la Sala de Monitoreo Policial de Añatuya para dar con un camión tipo carretón cargado con maquinaria, sospechado de haber participado en un siniestro vial ocurrido en la Ruta 92, cerca del Río Salado, donde un motociclista sufrió heridas.

El rápido accionar de los efectivos permitió localizar el rodado en el acceso a Añatuya. Allí fue interceptado y se informó al conductor sobre la situación.

El chofer, identificado como Reynoso, de 45 años y oriundo de la provincia del Chaco, reconoció su intervención en el hecho. Según su testimonio, continuó su marcha porque el otro transporte involucrado también lo hizo, sin advertir el estado del motociclista.

La Comisaría 42 de Colonia Dora quedó a cargo de las actuaciones, bajo las directivas del fiscal de turno, Dr. Bustamante.