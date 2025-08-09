Gallardo, autocrítico tras la igualdad ante Independiente: “Lo único que se destaca es no haber perdido”

El DT del Millonario reconoció que su equipo no pudo ejecutar el plan de juego y elogió la energía del Rojo. También habló de las lesiones que complican el armado para la Copa Libertadores.

09/08/2025

Marcelo Gallardo no se guardó nada luego del 0-0 entre River e Independiente en el Libertadores de América, por la cuarta fecha del Torneo Clausura. En conferencia de prensa, el entrenador se mostró crítico con el rendimiento de sus dirigidos y admitió que el rival fue superior en varios pasajes del partido.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“No hicimos lo que queríamos hacer. Las intenciones que teníamos no las pudimos ejecutar. Independiente tenía una energía diferente, fue superior. Tenemos un gran arquero ante situaciones que lo llamaron a estar presente”, señaló el DT.

Gallardo también remarcó la falta de precisión en el juego: “Estuvimos muy imprecisos. Fue general… Lo único que se destaca es no haber perdido. No es la intención nuestra conformarse con eso”.

Preocupación por las lesiones

El entrenador encendió las alarmas por el estado físico de varios futbolistas, en especial Germán Pezzella, lesionado antes del partido ante Libertad. “Son varios los lesionados: Martínez Quarta, Salas… Paulo Díaz estuvo con la rodilla inflamada. Vamos a ver su evolución para el jueves. Lo de Germán, veremos. Voy a ser cauto y esperar los resultados del estudio”, explicó.

De confirmarse una lesión grave de Pezzella, River podría modificar la lista de buena fe para la Libertadores, con Lautaro Rivero y Sebastián Boselli como opciones. Sin embargo, Gallardo admitió que desconoce el reglamento al respecto: “No sé reglamentariamente dónde estamos parados”.

El debut de Rivero y el regreso de Portillo

El DT elogió la presentación de Lautaro Rivero, quien reemplazó a Paulo Díaz: “Estuvo bien para ser su primer partido, un clásico, exigente. Es un futbolista que tiene mucho desarrollo por delante”.

Sobre Juan Carlos Portillo, recuperado de una tendinitis en el cuádriceps derecho, el entrenador indicó que evaluará su evolución para el duelo ante Libertad: “Tengo que ver las respuestas de acá al miércoles”.