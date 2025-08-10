Crystal Palace dio el golpe ante el Liverpool de Mac Allister y gritó campeón en la Community Shield

Tras empatar 2-2, Las Águilas se impusieron en la definición por penales para quedarse con el título. El volante argentino falló su remate.

Crystal Palace se coronó campeón de la Community Shield tras vencer por penales 3-2 al Liverpool, luego de igualar 2-2 en el tiempo reglamentario en un partido cargado de emociones y momentos decisivos.

El encuentro comenzó con mucha intensidad y rápidamente se abrió el marcador: a los 4 minutos, Hugo Ekitike puso en ventaja a los Reds. Sin embargo, Jean-Philippe Mateta igualó para Crystal Palace desde el punto penal poco después. El equipo londinense no tardó en volver a adelantarse gracias a un tanto de Jeremie Frimpong.

Durante gran parte del segundo tiempo, el partido tuvo un ritmo más tranquilo, hasta que a falta de 13 minutos para el final, Ismaila Sarr anotó el 2-2 que llevó el partido a definirse desde los doce pasos.

En el tramo final, el partido estuvo marcado por una polémica protagonizada por Alexis Mac Allister, quien tocó la pelota con la mano dentro del área en una jugada que pudo ser penal para Crystal Palace, pero el árbitro Chris Kavanagh decidió no sancionarla. Además, en la tanda de penales, el remate de Mac Allister fue atajado por el arquero Dean Henderson.

Finalmente, el héroe de la tanda fue Justin Devenny, quien anotó el penal decisivo para darle la victoria y el título a Crystal Palace.