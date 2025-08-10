Sin Messi, pero con Suárez y De Paul, Inter Miami fue goleado por Orlando City en el Clásico de Florida

Con doblete del colombiano, uno del argentino y otro de Pasalic, los Leones no tuvieron piedad con IMCF, que extrañó una barbaridad a astro argentino.

Hoy 23:34

A tres meses de la goleada 3-0 en el Chase, Orlando City volvió a aplastar a Inter Miami y esta vez lo hizo en su casa, con un contundente 4-1. Muriel (doblete) y Ojeda (un gol y figura) lideraron el baile, mientras que Pasalic completó la faena. Bright había marcado el empate transitorio para las Garzas, que sintieron demasiado la ausencia de Messi.

El inicio fue frenético y los locales golpearon rápido tras una gran pared entre Muriel y Ojeda, que definió el colombiano entre las piernas de Ustari, de floja respuesta en su regreso. Poco después, Bright sorprendió con un bombazo para igualar el marcador, pero en el complemento todo se desmoronó. Muriel inventó una jugada de papi fútbol, dejó pagando a Jordi Alba y cruzó su remate para firmar su doblete.

Con Ojeda encendido y manejando los hilos, Orlando estiró la ventaja con un violento disparo que encontró otra floja respuesta de Ustari. La goleada la cerró Pasalic, para un 4-1 que preocupa a Mascherano de cara a lo que viene. Inter Miami ahora espera la recuperación de Messi para el duelo ante LA Galaxy por MLS y, sobre todo, para los cuartos de Leagues Cup ante Tigres, donde buscarán meterse entre los tres mejores para asegurar su boleto a la Champions Cup 2026.