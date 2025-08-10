Sin Messi, pero con Suárez y De Paul, Inter Miami visita a Orlando City en el Clásico de Florida

El compromiso se jugará desde las 20 y no tendrá la presencia del campeón del mundo.

Hoy 09:26

El Orlando City y el Inter Miami se miden este domingo 10 de agosto a las 20:00 en una nueva edición del Clásico de Florida. El astro argentino sigue fuera por lesión y fue descartado por Javier Mascherano, pero la cita promete emociones fuertes. Ambos llegan en gran forma tras meterse entre los cuatro mejores de la Leagues Cup y podrían volver a cruzarse en semifinales.

En el historial, la ventaja es para los Leones: de 16 enfrentamientos, ganaron 7, mientras que las Garzas suman 5 triunfos y hubo 4 empates. En goles, Inter Miami anotó 26 y Orlando City, 25. Curiosamente, Messi es el máximo artillero del clásico con 4 tantos, seguido por Gonzalo Higuaín y Nani con 3 cada uno.

Con Messi afuera, las miradas se posan en Rodrigo De Paul, quien ya suma 1 gol y 2 asistencias en apenas tres partidos con la camiseta rosa, y en Martín Ojeda, la gran figura de Orlando en la Leagues Cup. También estarán en acción nombres de peso como Luis Muriel en el local y tres históricos del Barcelona en el visitante: Jordi Alba, Sergio Busquets y Luis Suárez.

Posibles formaciones

Orlando City: Pedro Gallese; Dagur Dan Þórhallsson, Rodrigo Schlegel, Robin Jansson, David Brekalo; César Araújo, Kyle Smith; Marco Pasalic, Martín Ojeda, Iván Angulo; Luis Muriel.

Inter Miami: Rocco Ríos Novo; Marcelo Weigandt, Tomás Avilés, Maxi Falcón, Jordi Alba; Rodrigo De Paul; Yannick Bright o Federico Redondo, Sergio Busquets, Telasco Segovia; Tadeo Allende y Luis Suárez.