Policiales

Detienen en Las Termas a un hombre con pedido de captura por violencia de género

El acusado, de 31 años, fue arrestado tras irrumpir en la casa de su ex pareja y amenazarla de muerte. Tenía orden de aprehensión por lesiones calificadas agravadas por el vínculo.

Hoy 01:30

Alrededor de las 19 horas de este sábado personal de la Comisaría Comunitaria 50 recibió el desesperado llamado de una mujer la que se identificó como Silvia Natalia Rojas, con domicilio en Núñez del Prado y Simón Bolívar del barrio San Lorenzo de la ciudad de Las Termas, quien solicitaba la urgente presencia policial manifestando que en el inmueble se encontraba su ex pareja, quien habría ingresado violentamente promoviendo disturbios, insultos y amenazándola de muerte. 

Personal policial procedió a acudir al lugar, en donde lograron divisar al hombre quien intentó darse a la fuga. Tras una intensa persecución lograron atraparlo y reducirlo. Fue identificado como Rodolfo Brahian "Pila" Alderete, de 31 años. 

Cabe destacar que el sujeto contaba con orden de aprehensión  desde el pasado 23 de julio, por disposición del juez de control y garantías doctor Silvio Salise, por el supuesto delito de lesiones calificadas agravadas por el vínculo en perjuicio de Silvia Natalia Rojas, su ex pareja.

Alderete fue trasladado y alojado en la sección alcaidía en calidad de detenido a disposición de la justicia interviniente.

Por su parte, la víctima radicó una nueva denuncia penal en la Comisaría de la Mujer y la Familia de la Departamental 6.

