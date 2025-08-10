Ingresar
El tiempo para este domingo 10 de agosto en Santiago del Estero: despejado y una máxima de 22°C

Con 6,8°C a las cinco de la mañana y una sensación térmica de 5,4°C, la jornada dominical estará ideal para planes al aire libre.

Hoy 06:20
Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, Santiago del Estero tendrá un día soleado con cielo despejado y una máxima de 22 grados. Esto con vientos presentes de hasta 22 km/h con predominancia del sector noreste.

Para el lunes, en el comienzo de la semana y el retorno a las aulas de los alumnos de escuelas secundarias, se espera cielo despejado y una máxima de 24°C, condiciones que se replicarán el martes, pero con un poco más de calorcito, ya que se espera que la máxima ascienda hasta los 27°C.

Después del miércoles el cielo estará parcialmente nublado y las temperaturas oscilarían entre los 3° y los 23° entre sus niveles mínimos y máximos.

