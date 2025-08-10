Bomberos de la Policía sofocaron el incendio de una camioneta en el barrio Belgrano

Se trataba de una camioneta Chevrolet S10, utilizada como auxilio mecánico. De inmediato se solicitó la intervención de personal de Bomberos de la Policía.

Hoy 07:13

Pasadas las 23:30 del sábado, efectivos policiales tomaron conocimiento de que un vehículo estaba siendo consumido por las llamas en calle Independencia, entre Cabo San Pablo y Víctor Alcorta, en el barrio Belgrano.

Al arribar al lugar, constataron que se trataba de una camioneta Chevrolet S10, dominio ITY 436, color gris, utilizada como auxilio mecánico. De inmediato se solicitó la intervención de personal de Bomberos de la Policía, haciéndose presentes las unidades U-1170 y U-830, quienes lograron controlar rápidamente el foco ígneo.

Posteriormente, se identificó al propietario del rodado, Felipe Edvino Wernitzky, de 71 años, domiciliado en Independencia 1752, quien manifestó que había dejado estacionado el vehículo alrededor de las 19:30 y dijo desconocer las causas del siniestro.

En el lugar trabajó personal de Criminalística, realizando las pericias correspondientes, y se informó del hecho al fiscal de turno para las medidas legales pertinentes.