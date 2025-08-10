En una histórica expedición, nueve militares del Ejército Argentino lograron llegar a la cima del Monte Kun

Esta hazaña histórica fue el resultado de un esfuerzo conjunto con el Ejército de la India y se llevó a cabo en el marco del Día de las Tropas de Montaña.

En un logro que quedará grabado en la historia militar de Argentina, nueve integrantes del Ejército Argentino alcanzaron, por primera vez, la cima del Monte Kun en el Himalaya, a 7.077 metros sobre el nivel del mar. Esta hazaña histórica fue el resultado de un esfuerzo conjunto con el Ejército de la India y se llevó a cabo en el marco del Día de las Tropas de Montaña. Las fotos oficiales de la expedición fueron dadas a conocer el pasado sábado, mostrando a los militares celebrando en la cumbre, rodeados por nieve, rocas y un viento helado que acompañó el último tramo del ascenso.

El ministro de Defensa Luis Petri celebró el éxito en sus redes sociales, destacando que “La Argentina llega alto con esfuerzo y determinación” y agradeciendo a los montañeses argentinos que hicieron grande al país. El presidente Javier Milei también felicitó a los soldados, calificando el logro como un “orgullo argentino”.

El camino hacia la cima del Monte Kun fue el resultado de más de 12 meses de planificación meticulosa, que incluyó entrenamientos intensivos y un riguroso proceso de selección. En enero, se había realizado una travesía en el Aconcagua, junto a tropas francesas, como parte de la evaluación de la resistencia y el trabajo en equipo en altura. La expedición argentina, compuesta por 9 militares con amplia experiencia en operaciones de montaña, partió en julio y estuvo acompañada por 67 personas en total, incluyendo a 17 militares indios, 11 especialistas en rescate de avalanchas, porteadores y personal de apoyo logístico.

La operación comenzó el 23 de julio con la partida desde Kumathang/Kargil hacia el valle de Safat, a 3.900 metros de altura, donde se instaló el primer campamento y comenzó el proceso de aclimatación. A lo largo del camino, se realizaron jornadas de caminatas por quebradas, revisiones de equipos, y capacitaciones sobre seguridad en altura. Además, se coordinó un plan de evacuación con la Fuerza Aérea india.

El 25 de julio se estableció el campamento base a 4.515 metros y, tres días después, comenzó la fase final del ascenso: el traslado de cargas, la instalación de campamentos de altura, y un monitoreo constante del estado de salud de los integrantes.

Entre el 4 y el 5 de agosto, y con temperaturas bajo cero y un terreno mixto de nieve y roca, la patrulla argentina completó el tramo final hacia la cumbre. Las imágenes y el video del momento en que los soldados alcanzaron la cima del Monte Kun hoy son un testimonio de la hazaña inédita para las tropas de montaña argentinas.