Los secretos de Alien: Earth y la profunda filosofía detrás de la serie

En una entrevista con TN Show, el creador Noah Hawley y el productor David W. Zucker, dieron detalles de la expansión de la conocida franquicia de ciencia ficción.

Hoy 07:38

Detrás de una historia de ciencia ficción, muchas veces, se esconde puro entretenimiento. Sin embargo, hay propuestas que buscan algo diferente. Intentan, por ejemplo, trazar un camino, marcar un mensaje o hasta proponer una ideología. Detrás de la saga de Alien siempre hubo debates filosóficos sobre el futuro: la primera serie de la franquicia, que se estrena el 12 de agosto, profundiza eso, además de ser atrapante desde lo narrativo.

En una entrevista con TN Show, el creador de Alien: Earth, Noah Hawley, y el productor ejecutivo, David W. Zucker, hablaron sobre las decisione artísticas detrás de la ficción, el debate sobre la Inteligencia Artificial que aparece y las analogías con la realidad sobre la descarnada lucha que muestra sobre un mundo tomado por los tecnócratas. “No hay que renunciar a la humanidad”, reflexionaron.

De qué se trata “Alien: Earth”, la primera serie de la franquicia

Dentro del universo de este universo cinematográfico que se inició en 1979 con el film protagonizado por Sigourney Weaver hubo secuelas, precuelas, spin-offs y crossovers. Alien: Earth es la primera serie que se hace.

Ubicada temporalmente antes del primer film, la ficción creada por Noah Hawley se mete con lo que ocurre cuando una nave que traslada diferentes especies de otros planetas se estrella contra un edificio muy poblado de Prodigy City.

Inmediatamente, varios soldados tácticos deberán ir a buscar sobrevivientes sin saber que detrás de ese accidente se esconde algo mucho más peligroso. En paralelo, también indaga en cómo era la Tierra en 2120, un tiempo antes de sucedieran los acontecimientos de Alien.

En esa época, la vida de los humanos está regida por las reglas de cinco corporaciones que controlan absolutamente todo. También tienen bajo sus alas las nuevas formas que existen: cyborgs, humanos con partes biológicas y artificiales; synths, robots humanoides que tienen Inteligencia Artificial; y una nueva vertiente como los híbridos, robots que tienen conciencia humana.

Una de ellas, Wendy, será una de las más importantes en la trama, que zigzaguea entre la acción más nutrida y los debates sobre los actos realizados por la Inteligencia Artificial en un mundo cada vez más tecnócrata.

De todo esto hablaron con TN Show tanto Noah Hawley como David W. Zucker. Ambos coinciden en que ubicar a la trama en la Tierra aporta “inmediatez y urgencia”, además de mejor “reconocimiento” en el público y “que sea accesible”.

“Al situarla antes de la primera película, lo que estamos diciendo es que no tenés que ver nada antes. ¿Por qué traerla a la Tierra? Creo que en todas las películas los personajes intentaron llegar. Al traer el problema acá logramos que sea más cercano a un público que nunca estuvo en una nave espacial, pero que vive en un planeta con un ecosistema y se convenció de que ya no forma parte de la cadena alimentaria. Simplemente les recordamos que sí lo es", comentó Hawley.

Zucker, por su lado, aseguró que varios de los monstruos que aparecen en la serie “tienen cierto grado de reconocimiento”. “Hacerla más cercana aporta una inmediatez y una urgencia que impide distanciarse como ocurriría en una aventura espacial”, aportó.

Qué dijeron los creadores de “Alien: Earth” sobre la filosofía de la serie

Alien: Earth respeta buena parte de los enfrentamientos que hay en la saga en lo que respecta a los robots y los humanos. Eso tiene un trasfondo: una gran cantidad de autores de ciencia ficción lo abordaron durante décadas en la literatura.

“La serie que está conectada de alguna manera con Isaac Asimov, Ray Bradbury y Philip Dick. ¿Creen que es como una Blade Runner para la nueva generación?“, preguntó TN Show.

Para Hawley la respuesta es afirmativa porque, para el realizador cree que buena parte de la tecnología actual se nutre de la ciencia ficción, como ocurrió en aquella película disruptiva de Ridley Scott.

“Este género tiene el rol de predecir el futuro. Es una responsabilidad intentar orientar a los tecnólogos del futuro. Esta serie es una advertencia sobre la arrogancia de creer que se puede controlar la naturaleza. Y sobre que no se debe renunciar a la humanidad tan fácilmente”, definió.

El autor aseguró que al ubicar las mentes de cada uno de los nenes de la trama en los cuerpos sintéticos de los adultos robots, se les está pidiendo que crezcan de inmediato y que “la humanidad se convierta en una elección”.

Zucker, por su parte, remarcó que le parece “fascinante” cómo Hawley “explora esta humanidad”. “El hecho de que Noah comenzara a escribir esto incluso antes de que existiera ChatGPT...hay temor en que la Tierra y el mundo se pongan al día con la trama que se cuenta mucho más rápido de lo que cualquiera de nosotros desearía”, reflexionó el productor, casi de forma nihilista.

Las analogías de “Alien” sobre la lucha de clases y la feroz batalla de los tecnócratas

Detrás de toda esa acción, las muertes, lo gore y las referencias que hay -casi como de fan service-, se esconde algo más. Alien: Earth tiene una intensa búsqueda filosófico-político acerca de las grandes corporaciones que mueven al mundo con la tecnología.

Noah Hawley, que además de showrunner es escritor y novelista, tiene en claro que hay un debate más allá de intentar dar entretenimiento. “En una entrevista con The Hollywood Reporter definiste que la película Alien trata sobre las clases sociales. ¿Creés que esta serie trata acerca de la lucha feroz dentro de la tecnocracia, casi como un reflejo de nuestro presente?“, indagó TN Show.

El guionista coincidió en que el primer film de Alien trata sobre “la clase trabajadora que solo intenta sobrevivir su día para cobrar” y que la segunda, Aliens, es sobre soldados. “Conocemos a Paul Reiser, pero, en el mejor de los casos, es un ejecutivo medio. Siempre se trata del individuo frente a una corporación sin rostro”, definió.

A diferencia de ese concepto, en la serie de Hawley, el autor graficó que se aprecia “la cima de la pirámide”. “Vemos al trillonario, pero los individuos bajo su mando son igual de impotentes. En cierto modo, es peor porque es literalmente un nene en su temperamento y sensibilidad, muy inteligente, pero todo lo hace por capricho. Y así, estos personajes están ahora a su antojo. Creo que así es como muchos nos sentimos en este momento en nuestra sociedad“, describió.

Llevándolo a la comparación con la realidad, el productor David Zucker no tiene una mirada esperanzadora del mundo actual. “Creo que esta construcción humana que existe viene desde la época medieval. Lo que la está impulsando ahora es esta tecnología que está creando un sistema feudal que, en última instancia, podría ser uno de los más abusivos y peligrosos que hemos visto”, sentenció.

Entonces, el autor hizo una analogía completamente pesimista sobre la actualidad y cómo se refleja casi en espejo con el contenido de la serie.

"Existe esta especie de clase de celebridades adineradas que simplemente se dejan llevar por la corriente, sin importar lo que sientan en el día a día. Y la serie realmente plantea esta pregunta: ¿dónde están los adultos en el mundo? ¿Dónde está la gente que piensa más en el mañana que en el hoy?", se preguntó como una reflexión final.