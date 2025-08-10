El gesto tierno de una abuela que conquistó TikTok con su generosidad: "Llevátelo"

Un video en el que una joven pide diversos objetos a su abuela, quien con cariño le responde "llevátelo", se convirtió en un fenómeno viral, alcanzando más de 830.000 reproducciones en TikTok.

Hoy 07:43

Una escena familiar se transformó en un fenómeno viral en TikTok gracias a un video grabado por la usuaria @cotyperbal1, que muestra a su abuela respondiendo generosamente a cada uno de sus pedidos. En la grabación, la joven solicita desde una bolsa de tutucas hasta un recuerdo de Huerta Grande, un lugar especial para ambas. En cada caso, la abuela responde con una única palabra: "llevátelo".

La secuencia, que se repite con varios objetos como esmalte de uñas, ruleros, florero y mate, refleja una dinámica de complicidad y generosidad entre las dos. La disposición constante de la abuela a cederle cualquier artículo resalta el afecto de la relación intergeneracional, mientras que la joven sigue pidiendo más artículos, siempre con el mismo resultado positivo. El tono afectuoso y juguetón del video mantiene un ambiente distendido, y todo se vuelve aún más cálido cuando la joven aclara que todo era una broma.

La única negativa de la abuela llega cuando la joven le pide una estatua de Buda. Este pequeño "no" refuerza la autenticidad del momento, demostrando que el afecto tiene sus límites, pero la humildad y el cariño nunca se quitan. La negativa generó risas y cerró el episodio con un toque de humor.

El video no solo divirtió a los presentes, sino que también captó la atención de millones de usuarios en TikTok. La grabación superó las 830.000 reproducciones y acumuló cerca de 108.000 “me gusta”.