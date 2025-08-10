Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 10 AGO 2025 | 3º
X
Mascotas

Buscan desesperadamente a Lolo, un perro perdido en la zona de Independencia y Solís

Lolo es un perro de tamaño mediano, con pelaje oscuro. A pesar de su desaparición, su familia mantiene la esperanza de que alguien lo haya encontrado o lo haya visto en alguna zona cercana.

Hoy 07:50

El 7 de agosto de 2025, Lolo, un perro de tamaño mediano, desapareció de la casa de su dueño, ubicada en la zona de Independencia y Solís, en la ciudad de Santiago del Estero. Desde entonces, la familia ha estado realizando esfuerzos para encontrarlo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según los reportes, Lolo fue visto por última vez cerca de la oficina del Ministerio de Salud. Posteriormente, se recibió información de que fue avistado en la zona de UNSE, en Avenida Belgrano, pero desde esa fecha no se han recibido más noticias sobre su paradero.

Lolo es un perro de tamaño mediano, con pelaje oscuro. A pesar de su desaparición, su familia mantiene la esperanza de que alguien lo haya encontrado o lo haya visto en alguna zona cercana.

La familia de Lolo solicita que, si alguien tiene información sobre su paradero, se ponga en contacto para aportar cualquier pista que pueda ayudar a ubicar al animal. Los interesados en brindar información pueden hacerlo a través de las redes sociales o por contacto directo con los dueños.

TEMAS Mascotas perdidas

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Detienen en Las Termas a un hombre con pedido de captura por violencia de género
  2. 2. El tiempo para este domingo 10 de agosto en Santiago del Estero: despejado y una máxima de 22°C
  3. 3. Una empresa de Estados Unidos fue habilitada por el Gobierno a ofrecer tecnología 5G satelital
  4. 4. Realizarán una nueva evaluación mental a Antonio Jiménez por el femicidio de Daiana Chazarreta
  5. 5. Bomberos de la Policía sofocaron el incendio de una camioneta en el barrio Belgrano
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT