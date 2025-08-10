Buscan desesperadamente a Lolo, un perro perdido en la zona de Independencia y Solís

Lolo es un perro de tamaño mediano, con pelaje oscuro. A pesar de su desaparición, su familia mantiene la esperanza de que alguien lo haya encontrado o lo haya visto en alguna zona cercana.

Hoy 07:50

El 7 de agosto de 2025, Lolo, un perro de tamaño mediano, desapareció de la casa de su dueño, ubicada en la zona de Independencia y Solís, en la ciudad de Santiago del Estero. Desde entonces, la familia ha estado realizando esfuerzos para encontrarlo.

Según los reportes, Lolo fue visto por última vez cerca de la oficina del Ministerio de Salud. Posteriormente, se recibió información de que fue avistado en la zona de UNSE, en Avenida Belgrano, pero desde esa fecha no se han recibido más noticias sobre su paradero.

La familia de Lolo solicita que, si alguien tiene información sobre su paradero, se ponga en contacto para aportar cualquier pista que pueda ayudar a ubicar al animal. Los interesados en brindar información pueden hacerlo a través de las redes sociales o por contacto directo con los dueños.