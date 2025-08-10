Allanamiento en Cruz del Eje: detuvieron a una mujer vinculada al narcotráfico

La Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) desmanteló un punto de venta de drogas en Cruz del Eje, con la detención de una mujer que tenía pedido de captura y el secuestro de elementos de interés para la causa.

Hoy 07:53

Este sábado, el Ministerio Público Fiscal informó sobre un importante operativo realizado por efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) en la ciudad de Cruz del Eje, que resultó en el desmantelamiento de un punto de venta de sustancias ilícitas y la detención de una mujer de 29 años, con pedido de captura vigente.

El allanamiento tuvo lugar en una vivienda ubicada en la Calle 5, en el barrio San Antonio, de Cruz del Eje. En el interior de la propiedad, los efectivos de la FPA procedieron a la detención de la mujer, y al secuestro de elementos de interés para la causa, aunque no se especificaron detalles sobre los objetos incautados.

Este procedimiento se enmarca dentro de una colaboración entre la FPA y la Policía de Córdoba, que ya había comenzado en junio de 2025. Durante este operativo conjunto, se logró dar con el paradero de la mujer, quien se encontraba vinculada a actividades relacionadas con el narcotráfico.

La Fiscalía del Fuero de Lucha Contra el Narcotráfico de Cruz del Eje intervino en el caso y dispuso que la detenida sea trasladada a sede judicial, donde deberá enfrentar cargos por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes 23.737. Asimismo, las evidencias recolectadas durante el allanamiento fueron enviadas para su análisis correspondiente.