Un camión volcó en el Puente Victoria-Rosario y su conductor resultó herido

Un camionero de 50 años sufrió lesiones tras volcar el camión con acoplado que conducía en el Puente Victoria-Rosario. Fue asistido en el hospital local con cortes en el rostro y politraumatismos en la espalda.

Hoy 07:57

Este sábado por la tarde, un camionero de 50 años, oriundo de Villaguay, resultó lesionado luego de protagonizar un accidente vial en el Puente Victoria-Rosario. El siniestro se produjo alrededor de las 13:00 en el kilómetro 53 de la Ruta Nacional 174, en el tramo Rosario-Victoria.

El vehículo involucrado en el incidente fue un camión Scania R340 con acoplado, que circulaba por el viaducto cuando, por razones que aún se investigan, el conductor se vio obligado a frenar bruscamente. Como resultado de esta maniobra, perdió el control del vehículo, haciendo un trompo y volcando sobre la banquina sur. El acoplado se desenganchó y terminó dentro de un campo adyacente.

Afortunadamente, no se registró la participación de otros vehículos en el accidente, lo que limitó el impacto en otras personas o vehículos que transitaban por la zona.

El camionero fue rápidamente asistido por los servicios de emergencia y trasladado al Hospital Fermín Salaberry. Según el informe médico, el hombre presentó cortes en el rostro y politraumatismos en la espalda. Tras ser evaluado, se le realizaron estudios radiográficos y quedó en observación para evaluar su evolución.

En este momento, las autoridades investigan las causas del siniestro, mientras que los operativos de seguridad continúan trabajando en el lugar para garantizar el orden y la seguridad vial.