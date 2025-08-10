Lucía Galán se incomodó al hablar de su romance con Diego Maradona en el programa de Mirtha Legrand

La cantante recordó con nostalgia su relación con el astro del fútbol, pero prefirió no profundizar en detalles y pidió un corte tras la pregunta de La Chiqui.

Hoy 11:10

Este sábado, en La Noche de Mirtha (eltrece), Lucía Galán vivió un momento incómodo cuando Mirtha Legrand le preguntó sobre el romance que mantuvo con Diego Maradona. La cantante, visiblemente sorprendida, exclamó entre risas: “¡Vamos a un corte!”, tras la pregunta de La Chiqui: “¿Maradona se enamoró de vos?”.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Tras unos segundos de incomodidad, Lucía Galán aclaró que fue una época "muy linda" en la que ambos eran jóvenes. “Pasamos momentos muy importantes, fue alguien especial. Después se terminó”, explicó sin querer ahondar demasiado en el tema. La relación, que según contó, duró un tiempo, parece haber quedado en buenos recuerdos para la cantante.

Mirtha, al notar la incomodidad de la invitada, recordó un episodio ocurrido a finales de 2020, cuando Maradona falleció. “Yo sé que cuando murió, alguien te pidió que no fueras al velatorio”, comentó la conductora.

Lucía Galán, visiblemente más reflexiva, prefirió no entrar en detalles. “Yo pregunté. Pero no se daban las condiciones. No quise meterme ni nada. No hablo del tema porque respeto mucho a sus hijos, y a Claudia (Villafañe)”, respondió con tono respetuoso, eludiendo nuevamente la situación.

El breve intercambio dejó entrever el respeto y la prudencia de Lucía Galán al recordar su relación con Maradona, un tema que, aunque significativo, prefirió no profundizar en público.