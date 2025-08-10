Mirtha Legrand recordó su icónica mímica en 1991 con Pimpinela: “Soy una cantante frustrada”

En su regreso a la televisión, Mirtha Legrand rememoró con emoción uno de los momentos más recordados de su carrera, cuando participó junto a Pimpinela en un inolvidable segmento en 1991.

Hoy 08:10

Mirtha Legrand, conductora de La Noche de Mirtha Legrand (Eltrece), recibió este sábado a Lucía y Joaquín Galán, los creadores del exitoso dúo Pimpinela. Durante la entrevista, la diva de la televisión recordó con emoción el momento en que, en 1991, interpretó en su programa uno de los mayores hits del dúo, “A esa”, haciendo mímica de la canción.

Mientras se mostraba un video de aquella actuación, la conductora comenzó a hacer la mímica, recordando cada detalle de la letra. “Me lo había estudiado. No dormí la noche anterior. Daniel (Tinayre) me decía ‘Chiquita, acostate’. ‘No, no. Tengo que saber la canción’, porque no es fácil esta canción. Tenés que sincronizar perfectamente”, comentó, mientras Joaquín Galán la elogió: “El lipsync perfecto”.

El momento fue especialmente emotivo para Mirtha, quien confesó: “Cómo me gustó hacer eso, cómo me gustó. En el fondo soy una cantante frustrada. Qué lindo. Me hubiera gustado cantar”. Lucía Galán, sorprendida, le preguntó: “¿Pero nunca cantaste?”, a lo que Mirtha respondió: “Sí, sí. Alguna vez. En películas, en alguna película", cerró entre risas.

En 1991, en el ciclo Almorzando con Mirtha Legrand, el dúo Pimpinela celebraba sus diez años de carrera y presentaba su disco Diez años después. La ocasión fue perfecta para un cruce artístico inesperado: Legrand se sumó a una de las canciones más icónicas del dúo, poniendo en práctica su talento para la mímica y logrando una actuación que combinó humor, complicidad y mucha química con Joaquín Galán.

A más de tres décadas de ese momento, el segmento sigue siendo recordado por su originalidad y el carisma de Mirtha, quien, con su elegancia y picardía, dejó una huella imborrable en los recuerdos televisivos.