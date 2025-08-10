Novara Automotores presentó en Santiago del Estero la nueva pick-up de Fiat: la imponente Titano

Con la nueva Fiat Titano, la firma trajo una propuesta de alto rendimiento y lujo al segmento de las pick-ups. Con un motor Multijet turbo diésel y tecnología de punta, esta camioneta promete satisfacer las necesidades más exigentes.

Hoy 09:00

Novara Automotores llevó a cabo la presentación oficial de la nueva Fiat Titano, del segmento de grandes pick-ups, que promete revolucionar el mercado con una propuesta de valor superadora. El evento se realizó en las instalaciones de la concesionaria, ubicada en Av. Belgrano Sur 1758, y contó con una importante convocatoria, entusiasmo del público, coffee break, sorteos, espectáculos en vivo a mano de Los Sones (ex hermanos Núñez), Los Kijanos y una destacada muestra de folklore local del Ballet Folclórico Banda, Academia Rosina Baumann.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La Fiat Titano, ya disponible en el mercado argentino, se produce en la planta de Stellantis en Córdoba, siendo el primer modelo del nuevo hub de pick-ups del grupo en la región. Con un diseño robusto, equipamiento tecnológico de vanguardia y un motor potente y eficiente, la Titano está pensada tanto para el trabajo como para el uso urbano.

POTENCIA Y EFICIENCIA: EL NUEVO CORAZÓN MULTIJET

HACÉ CLIC AQUÍ PARA VER LAS MEJORES IMÁGENES DE LA VELADA

La nueva Titano incorpora el moderno motor Multijet 2.2 turbo diésel de 200 CV y 450 Nm de torque, acoplado a una transmisión automática de ocho velocidades y tracción 4x4. Esta combinación garantiza un rendimiento destacado en todo tipo de terrenos, aceleración de 0 a 100 km/h en solo 9,9 segundos y un consumo eficiente: 9,9 l/100 km en ciudad y 10,8 l/100 km en ruta.

TECNOLOGÍA, SEGURIDAD Y CONFORT

Entre los atributos que la posicionan como una de las más completas del segmento, se destacan:

* Sistema ADAS con frenado automático de emergencia, control crucero adaptativo y alerta de cambio de carril activo.

* Seis airbags, control de estabilidad (ESP), tracción integral permanente y asistencia en pendientes.

* Centro multimedia de 10” y pantalla digital de 7”, conexión inalámbrica con Apple CarPlay™ y Android Auto™.

* Cámara 360° con proyección 3D, ideal para maniobras y conducción todoterreno.

ESTILO Y CAPACIDAD

La nueva Fiat Titano fusiona estética e inteligencia funcional. Con llantas de aleación de 18”, faros LED, detalles cromados, tapizado de cuero y climatizador bi-zona, refleja un diseño cuidado tanto por dentro como por fuera.

Además, ofrece una capacidad de carga de hasta 1.020 kg y remolque de hasta 3.500 kg, siendo ideal para uso intensivo y aventuras al aire libre. Sus dimensiones (5,33 m de largo y 23,5 cm de despeje del suelo) le permiten afrontar con seguridad los caminos más exigentes.

FIAT FLEXCARE Y PLAN DE AHORRO

La Titano cuenta con garantía transferible de 5 años o 150.000 km, reafirmando el respaldo de Stellantis.

Mediante el programa Fiat FlexCare, los usuarios pueden contratar servicios de mantenimiento anticipado con precios fijos, amplia cobertura nacional y atención especializada en más de 100 puntos del país.

Por otro lado, el plan de ahorro de 84 cuotas (70/30) sobre la versión Endurance MT 4WD, propone una cuota inicial desde $365.508 y adjudicación pactada en cuotas 4, 9, 12, 24 y 36, con atractivos beneficios adicionales como bonificación en el seguro por tres meses.

UNA NOCHE MEMORABLE

El evento organizado por Novara Automotores fue una verdadera celebración del nuevo lanzamiento de Fiat. Los asistentes disfrutaron de una velada animada con música en vivo, espectáculos de danza folclórica, premios y una ambientación pensada para vivir una experiencia 360° con la nueva Titano.

Contacto de prensa:

Novara Automotores – Av. Belgrano Sur 1758, Santiago del Estero

Instagram / Facebook: @novaraautomotores

Tel: (0385) 4211533 / 3854 335329

www.novaraautomotores.com.ar