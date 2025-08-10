Ingresar
Un hombre resultó herido tras volcar con su automóvil y terminar dentro de un canal en el Bº Constitución

El hecho se registró a las 06:30 de la mañana, en la intersección de Calle 7 y Canal de la ciudad de La Banda. El hombre fue trasladado al CIS Banda para recibir atención médica.

Hoy 09:34

A las 06:30 horas de hoy, un siniestro vial se registró en la intersección de Calle 7 y Canal, en el barrio Constitución de la ciudad de La Banda. Según los primeros informes, un automóvil Volkswagen, modelo Gol Trend de color rojo, terminó volcando y cayendo en el canal.

El conductor del rodado, identificado como Saavedra, de 42 años, logró salir por sus propios medios del vehículo. Sin embargo, sufrió un corte en la oreja izquierda, por lo que fue asistido en el lugar por una ambulancia móvil a cargo de la paramédico Laura López. El hombre fue trasladado al CIS Banda para recibir atención médica.

El lugar fue acordonado por personal policial de la Comisaría 47, mientras que la Policía Científica realizó los trabajos técnicos correspondientes para determinar las causas del accidente. Actualmente, se espera la llegada de Personal de Patrulla de Caminos para continuar con las investigaciones.

El siniestro aún está en desarrollo y se están evaluando los motivos que llevaron al vuelco del vehículo.

