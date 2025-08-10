Vuelco en el barrio Paraíso: un auto cayó al canal y dejó grandes daños materiales

Las autoridades continúan investigando, y se esperan más detalles conforme avancen las averiguaciones.

Hoy 09:12

Un grave incidente ocurrió en el barrio Paraíso, cuando un automóvil cayó al canal en la intersección de Calle 7 y Canal, dejando un saldo de importantes daños materiales.

El auto quedó destrozado tras el siniestro. El video, que recibió Diario Panorama en el WhatsApp de las Noticias, muestra el vehículo volcado y totalmente dañado, mientras que las autoridades investigan las causas del accidente. Aún se desconoce si hay personas heridas en el hecho.

El incidente generó una fuerte movilización en el lugar, con equipos de emergencia trabajando para determinar los detalles del siniestro. Las autoridades continúan investigando, y se esperan más detalles conforme avancen las averiguaciones. El caso se mantiene en desarrollo.