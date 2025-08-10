“No más guerra”: el Papa León XIV hizo un fuerte llamado por la paz mundial

Desde el Vaticano, el Sumo Pontífice exhortó a la comunidad internacional a rechazar la guerra como medio para resolver conflictos. También pidió oraciones por Haití y celebró el reciente acuerdo de paz entre Armenia y Azerbaiyán.

Hoy 09:14

Desde el Vaticano, el papa León XIV pidió a la humanidad continuar rezando por la paz global, en el marco del 80° aniversario de los bombardeos atómicos sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Ante miles de fieles reunidos en la Plaza de San Pedro, y tras el rezo dominical del Ángelus, el Sumo Pontífice expresó su rechazo a la guerra como forma de resolver conflictos, al tiempo que dirigió un mensaje firme a los líderes mundiales sobre su responsabilidad frente a las poblaciones más vulnerables.

“La conmemoración de esta tragedia ha reavivado el rechazo mundial a la violencia bélica”, dijo el Papa, visiblemente conmovido. En ese sentido, remarcó que quienes tienen poder de decisión “no deben olvidar nunca las necesidades de los más débiles ni el anhelo universal de paz, que habita en todos los corazones”. Su mensaje fue recibido con atención y aplausos por los presentes, muchos de ellos peregrinos de distintas partes del mundo.

Durante su alocución, León XIV también se refirió a la grave situación que atraviesa Haití, un país sumido en una crisis humanitaria marcada por la violencia, los secuestros, el tráfico de personas y el colapso institucional. “Dirijo un sentido llamado a todos los responsables para que los rehenes sean liberados inmediatamente, y pido el apoyo concreto de la comunidad internacional para crear las condiciones sociales e institucionales que permitan a los haitianos vivir en paz”, expresó, en lo que fue uno de los momentos más contundentes de su intervención.

En contraposición, el Santo Padre celebró con esperanza el reciente acercamiento entre Armenia y Azerbaiyán, tras años de enfrentamientos en el Cáucaso. “Felicito a Armenia y Azerbaiyán, que han logrado la firma de la Declaración conjunta de paz. Espero que este evento pueda contribuir a una paz estable y duradera en el sur del Cáucaso”, señaló. El acuerdo fue interpretado por el Pontífice como un signo alentador en medio de un escenario internacional convulsionado por guerras y tensiones diplomáticas.

Antes de finalizar su mensaje, León XIV agradeció la presencia y el acompañamiento espiritual de los fieles, y reiteró la importancia de la unidad y la solidaridad para construir un futuro más justo y pacífico. “La oración, la empatía y la acción conjunta de los pueblos son herramientas fundamentales para sanar al mundo”, concluyó.