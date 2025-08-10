Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 10 AGO 2025 | 10º
X
Revista

Qué pasa si comés avena todos los días, según los nutricionistas

Valorada por su perfil nutricional, la avena puede ser muy beneficiosa, aunque su impacto en la salud depende del tipo, la preparación y la cantidad consumida.

Hoy 09:31

La avena se ha ganado un lugar clave en la alimentación diaria gracias a su excelente perfil nutricional. Rica en fibra, proteínas, vitaminas y minerales, este cereal aporta saciedad, mejora la salud digestiva y ayuda a reducir el colesterol. Pero ¿es recomendable consumirla todos los días?

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según el Departamento de Agricultura de EE.UU., 100 gramos de avena contienen 68 calorías, 12 g de carbohidratos, 2,4 g de proteínas y micronutrientes como hierro, magnesio y potasio. Además, es baja en azúcar y sodio, ideal para dietas equilibradas.

Un metaanálisis científico reveló que 3 gramos diarios de betaglucano —la fibra soluble presente en la avena— pueden reducir hasta 12 puntos el colesterol LDL. También contribuye al control glucémico, previene el estreñimiento y favorece el control del peso.

Los especialistas recomiendan entre 25 y 30 gramos diarios (unas 3 o 4 cucharadas), preferentemente de avena entera, en grano o en hojuelas. Las versiones instantáneas suelen estar más procesadas y contener azúcares añadidos que disminuyen su valor nutricional.

Para quienes buscan aumentar masa muscular, se sugiere combinar la avena con proteínas de calidad en momentos clave como el desayuno o el postentrenamiento.

Sin embargo, no es apta para todos. Personas con enfermedad celíaca (si hay contaminación con gluten), alergias o sensibilidad digestiva podrían experimentar molestias. Además, consumir avena cruda o en exceso puede interferir con la absorción de ciertos minerales.

En resumen, la avena puede ser un gran aliado para la salud si se elige bien, se consume con moderación y se adapta a las necesidades individuales. Consultar a un profesional es clave para sacarle el máximo provecho.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Detienen en Las Termas a un hombre con pedido de captura por violencia de género
  2. 2. Estremecedor video: policía, simpatizante de Peñarol, asesinó a tiros a dos hinchas de Nacional
  3. 3. El tiempo para este domingo 10 de agosto en Santiago del Estero: despejado y una máxima de 22°C
  4. 4. Realizarán una nueva evaluación mental a Antonio Jiménez por el femicidio de Daiana Chazarreta
  5. 5. En una histórica expedición, nueve militares del Ejército Argentino lograron llegar a la cima del Monte Kun
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT