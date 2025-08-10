Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 10 AGO 2025 | 18º
X
Locales

Tómbola Santiagueña: los números de los sorteos de este domingo 10 de agosto de 2025

Entrá a la nota para saber si la suerte estuvo de tu lado.

Hoy 12:10

Como todos los días, este domingo 10 de agosto de 2025, se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Tómbola Santiagueña.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En la edición la Matutina, el primer premio fue para el 8744. En el Libro de los Sueños, el 44 es “La cárcel”.

Aquí, todos los números del sorteo Matutino de la Tómbola de Santiago del Estero:

¿En qué consiste el juego de la Tómbola Santiagueña?
El juego consiste en apostar números de 1, 2, 3 o 4 cifras y su  ubicación  en un extracto compuesto por 20 números. Los números se  conforman por  la extracción de bolillas que van del 0 al 9, de 4  bolilleros que  representan la unidad de mil, la centena, la decena y la  unidad. La  ubicación en el extracto se asigna con un quinto bolillero,  que incluye  del 1 al 20.

¿Cómo se distribuyen los premios de la Tómbola de Santiago del Estero?
La distribución de premios es fija, en relación con las chances de cada    apuesta: una apuesta a la primera ubicación del extracto, de un número   de 1 cifra, cobra un premio igual a 7 veces el monto apostado, un  número   de dos cifras 70 veces, uno de 3 cifras 600 veces en la  MATUTINA Y  VESPERTINA y 500 veces en la NOCTURNA y un número de 4  cifras 3.000.

Las apuestas a las demás ubicaciones  del extracto cobran premios  proporcionales: una apuesta a un número de 2  cifras, a las primeras 10  ubicaciones, cobra 7 veces lo apostado por  cada vez que salga el número  en esas posiciones. También pueden  realizar apuestas combinadas   mediante la modalidad Redoblona.

¿Qué días y horarios se juega a la Tómbola Santiagueña?
La Tómbola Santiagueña se juega de lunes a sábado con los siguientes  horarios: La Previa a las 10:15 hs. en Santiago del Estero y Ciudad de   Buenos Aires, la Matutina a las 12:00 hs. en Santiago del Estero, Salta  y  Ciudad de Buenos Aires, la Vespertina a las 15:00 hs. en Santiago  del   Estero y Salta, La Tardecita a las 19:45 hs. en Santiago del  Estero, y  la Nocturna a las 22:15 hs. en Santiago del Estero, Salta y    Ciudad de  Buenos Aires. Los domingos, se juega  la Matutina a las  11:30 hs. y  la  Vespertina a las 14:00 hs., ambos horarios en    Santiago del Estero.

¿Qué significan los números en el Libro de los Sueños?
00:   Los huevos / 01: El agua / 02: El niño / 03: San Cono / 04: La cama  /   05: El gato / 06: El perro / 07: El revólver / 08: El    incendio /  09:  El arroyo / 10: El cañón / 11: El minero / 12: El    soldado / 13:  La  yeta / 14: El borracho / 15: La niña bonita / 16: El anillo / 17:   La  desgracia / 18: La sangre / 19: El pescado / 20: La fiesta / 21:   La  mujer / 22: El loco / 23: El cocinero / 24: El caballo / 25: La  gallina   /  26: La misa / 27: El peine / 28:  Los cerros / 29:  San  Pedro  /   30: Santa Rosa / 31: La luz / 32: El dinero / 33:  Cristo /   34: La   cabeza /  35: El   pajarito / 36: La castaña / 37: El dentista    / 38:   Las piedras  /  39: La lluvia / 40: El cura / 41: El cuchillo  /  42:  Las zapatillas /  43: El balcón / 44: La cárcel / 45: El vino /   46:    Los   tomates / 47:  El muerto / 48:  Muerto que  habla / 49:  La carne /  50:  El pan / 51:  El serrucho / 52: Madre e hijo / 53: El  barco / 54:  La vaca / 55: La música / 56: La caída  / 57: El jorobado /  58: El  ahogado / 59: Las plantas / 60: La virgen /  61: Escopetas /   62: La  inundación  / 63: El casamiento / 64: El llanto /  65: El  cazador / 66:   Las lombrices / 67:  La mordida / 68: Los sobrinos  /  69: Los vicios /   70: Muerto sueño /  71: Excremento  /  72: La  sorpresa / 73:  El   hospital / 74: Gente negra  / 75: Los besos /   76:  Las llamas / 77:   Pierna mujer / 78: La ramera /  79: El  ladrón /    80: La bocha / 81:  Las  flores /   82: La pelea / 83:  Mal tiempo /   84:  La iglesia / 85:  La   linterna /  86: El humo /  87:  Los piojos /   88: El  Papa / 89: La  rata  /  90: El miedo /  91: El excusado / 92:  El médico / 93: El  enamorado /  94: El cementerio / 95:  Los anteojos /   96: El marido /  97: La mesa /  98: La lavandera / 99: El hermano.

TEMAS Tómbola Santiagueña

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Estremecedor video: policía, simpatizante de Peñarol, asesinó a tiros a dos hinchas de Nacional
  2. 2. Detienen en Las Termas a un hombre con pedido de captura por violencia de género
  3. 3. El tiempo para este domingo 10 de agosto en Santiago del Estero: despejado y una máxima de 22°C
  4. 4. Realizarán una nueva evaluación mental a Antonio Jiménez por el femicidio de Daiana Chazarreta
  5. 5. En una histórica expedición, nueve militares del Ejército Argentino lograron llegar a la cima del Monte Kun
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT