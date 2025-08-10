Detienen a un hombre por violencia de género en Villa Balnearia

El violento sujeto la golpeó en la cabeza. Regresó alcoholizado y encontró a su cuñada y amigos en el interior de la vivienda.

En horas de la noche del sábado, alrededor de las 23, efectivos de la Comisaría 57 fueron alertados por un transeúnte sobre un episodio de violencia de género ocurrido en calle Las Américas, entre Virgen del Valle y Pasaje 14, sector B del barrio Villa Balnearia, en la ciudad de Termas de Río Hondo.

Al constituirse en el lugar, los uniformados constataron la veracidad de lo informado y procedieron a la demora del agresor, identificado como Exequiel Jesús Carrizo, argentino, de 34 años, domiciliado en la misma arteria.

La víctima, Dahiana Belén Alderete, de 30 años, manifestó que minutos antes se encontraba junto a su cuñada y amigos, cuando llegó su concubino, en aparente estado de ebriedad. El sujeto comenzó a recriminar la presencia de hombres en el domicilio y, sin permitirle dar explicaciones, laagredió físicamente con golpes de puño en la cabeza. La mujer logró salir en busca de ayuda y solicitó la intervención de sus hermanos.

En el lugar se hizo presente personal de la Comisaría de la Mujer y la Familia, que se hizo cargo del procedimiento. Tras la consulta con el fiscal de turno, Dr. Carlos Vega, se dispuso la aprehensión del agresor y la toma de denuncia a la damnificada.

Asimismo, se determinó que Carrizo tenía un pedido de aprehensión vigente por lesiones contra un efectivo policial, con intervención de la Unidad Fiscal a cargo de la Dra. Dahiana Pérez Vicen, de fecha 27 de julio del corriente año. Por disposición del fiscal Vega, se labraron las actas correspondientes y se continuó con las diligencias de rigor.