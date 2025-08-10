Di María y el complicado arranque de Rosario Central: "El fútbol argentino es así, trabado"

Fideo reconoció que al Canalla le "está costando convertir" pero aseguró que el empate frente a Atlético Tucumán fue "un punto importante".

Ángel Di María analizó el empate sin goles entre Rosario Central y Atlético Tucumán por el Torneo Clausura. El capitán reconoció que al equipo le está costando encontrar el gol, aunque valoró el punto obtenido como visitante.

"Nos está costando convertir. Hicimos un buen partido. El fútbol argentino es trabado, más de visitante, pero nos llevamos un punto importante para seguir en la pelea por la clasificación", expresó Fideo en diálogo con TNT Sports.

El Canalla, que fue protagonista en el Apertura, suma seis puntos en el inicio del Clausura, con un triunfo y tres empates. Los únicos dos goles del equipo dirigido por Ariel Holan en el torneo fueron convertidos por Di María, ambos de penal, frente a Godoy Cruz y Lanús.

El campeón del mundo con la Selección Argentina consideró que el equipo todavía necesita afianzarse: "Nos falta seguir conociéndonos. Es normal que cueste, pero estamos haciendo las cosas bien. Seguimos sumando y eso nos da confianza para trabajar".

Sobre la paridad del fútbol argentino, Di María destacó: "Lo veía por televisión y ahora lo vivo. A todos les cuesta, nadie regala nada. La fecha anterior hubo ocho empates. Lo importante es sumar".

Con seis puntos, Central marcha sexto en la Zona B, a dos unidades de San Lorenzo y River, los líderes. El próximo compromiso será ante Deportivo Riestra el sábado 16 de agosto, y luego enfrentará a Newell’s en el clásico rosarino, el 23.

"Vamos paso a paso. Primero Riestra, después pensaremos en Newell's", concluyó Di María.