“¿Con qué cara les pide el voto a los bonaerenses?”: Kicillof arremetió contra Milei rumbo a las elecciones

El gobernador bonaerense apuntó contra el presidente por paralizar obras educativas y profundizó la polarización en la campaña rumbo al 7 de septiembre.

Hoy 11:07

En medio de una campaña cada vez más polarizada de cara a las elecciones del próximo 7 de septiembre en Buenos Aires, el gobernador Axel Kicillof lanzó un fuerte mensaje contra el presidente Javier Milei. En respuesta a un video difundido por La Libertad Avanza con duras críticas al kirchnerismo, el mandatario bonaerense publicó su propia pieza audiovisual en redes sociales, acusando al Gobierno nacional de haber frenado la construcción de 80 escuelas en territorio bonaerense.

“¿Con qué cara les pide el voto a los bonaerenses? Desde que asumió, el Gobierno 'Nacional' de Milei frenó la construcción de 80 escuelas. Nosotros ya inauguramos 270”, afirmó Kicillof a través de su cuenta de X (ex Twitter), en un intento por profundizar la confrontación directa con el oficialismo nacional. Y agregó: “El próximo 7 de septiembre se decide algo muy importante: tenemos que sumar fuerzas para frenar a Milei y defender el Futuro”.

El cruce se da en un contexto de creciente tensión electoral, con ambos espacios políticos –el peronismo y La Libertad Avanza– buscando reforzar sus bases y marcar contraste ante el electorado. El video original difundido por el oficialismo nacional apuntaba contra los años de gestión kirchnerista, responsabilizándolo por la crisis económica y social actual.

Kicillof, por su parte, apuesta a la defensa de su gestión en la provincia, con especial énfasis en áreas sensibles como educación e infraestructura escolar. La discusión por las obras paralizadas en la provincia se ha convertido en uno de los puntos más debatidos entre Nación y Provincia desde el inicio del año, con acusaciones cruzadas por el recorte de fondos.