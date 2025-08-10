El reencuentro de Pampita y Moritán en el cumpleaños de Anita: las fotos de la fiesta

Con temática de Lilo & Stitch, Anita celebró rodeada de sus padres, hermanos y amigos. Fue el primer cumpleaños que Pampita y Roberto García Moritán compartieron tras su separación.

Hoy 11:19

En una fiesta cargada de alegría y amor, Anita García Moritán, cuya madre es la modelo y conductora Pampita, celebró sus cuatro años rodeada de su familia y seres queridos. La celebración, inspirada en Lilo & Stitch, fue compartida por Pampita desde sus redes sociales y marcó el primer cumpleaños que la expareja compartió desde su separación en septiembre del año pasado.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El evento se realizó en un salón de la Costanera y contó con una decoración hawaiana y alusiones al simpático extraterrestre azul. Los souvenirs para los invitados fueron valijitas con libros para colorear de Stitch, un detalle que cautivó a los más chicos. Anita lució un vestido de princesa con brillos y falda de tul violeta, acompañado de medias can can y sandalias blancas.

Los primeros en llegar fueron Delfina y Santino, hijos mayores de Roberto García Moritán, junto al hermano de Pampita, Guillermo, su novia y la madre de la modelo. Entre los invitados destacaron figuras del show como Barby Franco, Fernando Burlando y su hija Sarah, Floppy Tesouro y Angie Balbiani. Además, la madrina Luciana, amiga cercana de Pampita, organizó todos los detalles para que la jornada fuera inolvidable.

Uno de los momentos más emotivos fue cuando Pampita y Roberto García Moritán se acercaron juntos a la mesa de la torta, un gesto que resonó en redes como muestra de armonía familiar. Roberto asistió junto a su actual pareja, Priscila Crivocapich, evidenciando una dinámica familiar ensamblada que funcionó con naturalidad. También estuvo presente Benjamín Vicuña, quien llevó a algunos de sus hijos con Pampita y permaneció un tiempo en la celebración antes de retirarse con ellos.

En suma, el cumpleaños de Anita fue una muestra conmovedora del afecto familiar, la sana convivencia tras una separación, y la capacidad de celebrar con alegría lo más importante: la felicidad de un niño.