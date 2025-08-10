Old Lions logró un ajustado triunfo ante Huirapuca en el Regional del NOA

Los Viejos Leones se impusieron por 26-24 para festejar en casa.

Hoy 00:02

Old Lions Rugby Club consiguió ayer un valioso triunfo en la segunda fecha del Torneo Regional del NOA Zona A, al imponerse por 26 a 24 sobre Huirapuca en la cancha Julio César Montenegro. Fue un partido intenso y parejo, donde los Viejos Leones debieron exigirse al máximo para sumar su primera victoria en la competencia.

El desarrollo del encuentro fue friccionado de principio a fin, con dos equipos que buscaron quedarse con el triunfo. El León, que venía de caer ante Natación y Gimnasia como visitante, no desperdició la oportunidad de hacerse fuerte en casa y mantener su localía como un punto clave en el torneo.

En la división Intermedia, también hubo festejo local. El conjunto santiagueño superó al elenco tucumano por 30 a 29 en otro duelo vibrante y con final ajustado.

La actividad del rugby regional continuará hoy con la presentación del Santiago Lawn Tennis Club, que recibirá a Tiro Federal en el parque Aguirre. Además, Santiago RC visitará al Jockey Club de Salta por la tercera fecha del Torneo Regional Zona B.