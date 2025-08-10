Rumbo a la AmeriCup: Argentina derrotó a Portugal en su quinto amistoso por Europa

Fue victoria por 84 a 70 ante el selectivo de Portugal, con 16 puntos de Alex Negrete y de Gonzalo Corbalán. El próximo partido será el jueves 14 frente a Italia, en la ciudad de Bologna.

La Selección Argentina Masculina de Básquet superó este domingo a Portugal por 84-70 en el Centro Deportivo TENPLE de Villaviciosa de Odón, Madrid, en un nuevo amistoso internacional de preparación para la AmeriCup 2025 en Nicaragua. Fue la primera prueba ante un rival europeo tras la gira frente a equipos africanos.

Desde el inicio, el equipo de Pablo Prigioni dominó con un planteo profundo y el uso de dos internos para imponer presencia en la pintura. La diferencia de altura se tradujo en puntos cerca del aro y una defensa sólida, que dejó a los lusos con apenas tres puntos en los primeros ocho minutos. El ingreso de Juan Ignacio Marcos aportó conducción y asistencias claves, mientras que Lisboa fue el más destacado en el elenco portugués.

En el segundo cuarto, Gonzalo Corbalán y Juan Bocca marcaron desde el perímetro para sostener la ventaja, pese a un pasaje sin anotaciones. El parcial fue de 24-21 para la Albiceleste, que mantuvo el control con transiciones rápidas y ofensivas cortas.

En la segunda mitad, Argentina aceleró el ritmo, atacó con agresividad y consiguió puntos importantes desde la línea de libres. Se llevó el tercer cuarto por 23-17, algo inédito en esta serie de amistosos en España, y administró la diferencia en el tramo final.

En el plano individual, Alex Negrete y Gonzalo Corbalán fueron los máximos anotadores con 16 puntos cada uno. También se destacaron Francisco Caffaro con 14 y Juan Pablo Vaulet con 10.

El próximo compromiso será el jueves 14 de agosto ante Italia en Bologna. Luego, la gira continuará con un cuadrangular en Ciudad de Panamá frente a Panamá, Brasil y Uruguay.

Calendario de amistosos

• 14 de agosto | vs Italia – Bologna, Italia

• 17 de agosto | vs Panamá – Ciudad de Panamá

• 18 de agosto | vs Brasil – Ciudad de Panamá

• 19 de agosto | vs Uruguay – Ciudad de Panamá

Convocados: Lee Aaliya, Juan Bocca, Dylan Bordon, Gonzalo Bressan, Nicolás Brussino, Francisco Caffaro, Gonzalo Corbalán, Gabriel Deck, Juan Fernández, Tyler Kropp, Bautista Lugarini, Juan Ignacio Marcos, Alex Negrete, Santiago Trouet, Juan Pablo Vaulet y José Vildoza.