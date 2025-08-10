Pésima noticia en River: Pezzella se rompió los ligamentos y se pierde lo que resta de 2025

El defensor sufrió la lesión en la rodilla izquierda durante el partido ante Independiente. Estará inactivo al menos siete meses.

River Plate sufrió un duro golpe en su defensa tras confirmarse que Germán Pezzella, campeón del mundo y titular este sábado, sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda durante el empate 0-0 contra Independiente en Avellaneda.

El zaguero se lesionó a los 40 minutos del primer tiempo en una disputa aérea con Walter Mazzanti. Inmediatamente tras sentir el fuerte dolor, rompió en llanto y tuvo que ser retirado en camilla. Si bien el primer parte preliminar hablaba de un esguince, los estudios realizados confirmaron la gravedad de la lesión, que implica una larga recuperación estimada en alrededor de siete meses.

Un panorama complicado para la Copa Libertadores

La baja de Pezzella complica aún más la situación defensiva del Millonario de cara a la serie de octavos de final contra Libertad de Paraguay, que comenzará el jueves próximo en Asunción.

A la ausencia del defensor mundialista se suma la de Lucas Martínez Quarta, quien está en recuperación de un desgarro sufrido ante San Lorenzo y podría estar disponible recién para la vuelta el 21 de agosto. Además, Juan Portillo sigue en proceso de nivelación física tras superar una tendinitis, y aunque es alternativa para el puesto de segundo marcador central, llegaría justo para el partido de ida.

Otro en duda es Paulo Díaz, preservado contra Independiente por una inflamación en su rodilla izquierda. El defensor chileno estaría recuperado para el duelo en Paraguay, según las expectativas del cuerpo técnico.

Ante la emergencia defensiva, Sebastián Boselli fue incluido en la lista de buena fe para la Libertadores y tiene chances de arrancar desde el inicio en Asunción. Por el contrario, el juvenil Lautaro Rivero, quien debutó frente a Independiente por urgencias, no integra la nómina oficial para el certamen continental.

En la nómina también figura el joven de 19 años Ulises Gímenez, sin debut en Primera División aún. Por último, aunque está en buen estado físico, Federico Gattoni no es tenido en cuenta por Marcelo Gallardo y solo podría ser opción en caso de extrema necesidad.

River tiene hasta el próximo lunes para presentar la lista definitiva de jugadores para la Copa Libertadores, aunque no podrá hacer modificaciones respecto a la nómina provisional enviada.