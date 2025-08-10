Armani, figura de River ante Independiente, le apuntó a la Libertadores: "Tenemos de acá al jueves para mejorar"

El Pulpo brilló en el 0-0 con el Rojo y evidenció su enfado por la actuación en Avellaneda. "Nos costó tener la pelota", remarcó.

Franco Armani fue determinante para que River Plate rescatara un empate sin goles ante Independiente en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini. El arquero campeón del mundo con la Selección Argentina protagonizó una serie de atajadas cruciales y dejó un análisis autocrítico a pocos días del choque por los octavos de final de la Copa Libertadores ante Libertad de Paraguay.

“Nos faltó tenencia. Tenencia de pelota, juntar más toques. Perdíamos mucho la pelota muy rápido, y no es costumbre nuestra. Nuestro equipo es de tenencia, tener el balón y, cuando están los espacios, profundizar”, expresó Armani. “Nos costó tener la pelota ante un rival agresivo. Hay que seguir mejorando y puliendo cosas para llegar bien al jueves, que es un partido muy importante”, agregó.

Las lesiones que aquejan al Millonario en las últimas semanas también fueron tema en la voz del “Pulpo”. “Lamentablemente tuvimos bajas, pero acá todos esperan la oportunidad. Es un grupo que entrena muy bien y todos se esfuerzan día a día para jugar. Hay que seguir trabajando”, sostuvo.

Sobre la salida por lesión de Germán Pezzella, Armani contó: “Entré, le di un abrazo y esperar a que se haga estudios. El apoyo de todo el grupo está para que vuelva más fuerte y lo más rápido posible”.

En lo deportivo, Armani se vistió de héroe para evitar la caída de River, con intervenciones decisivas como la doble atajada ante Luciano Cabral y la respuesta final frente a Santiago Montiel, que sellaron el 0-0 final en Avellaneda.