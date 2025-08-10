Trágico accidente en la Ruta Nº 211: un motociclista perdió la vida tras derrapar violentamente

César Leandro Ibarra, de 55 años, falleció en la madrugada de este sábado al protagonizar un siniestro vial en la localidad de El Deán.

Hoy 12:25

En la madrugada de hoy, efectivos de la División Bomberos y personal policial fueron alertados sobre un siniestro vial ocurrido en la Ruta N° 211, en la localidad de El Deán. Al llegar al lugar, confirmaron que un hombre identificado como César Leandro Ibarra, de 55 años y domiciliado en el barrio Aeropuerto, había perdido la vida tras sufrir un derrape mientras circulaba en motocicleta.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El cuerpo de Ibarra fue levantado por los efectivos policiales, quienes lo trasladaron hasta la morgue judicial. Allí, el morguero de turno recibió el cuerpo para la práctica de la autopsia, tal como lo dispuso el fiscal de turno, Dr. Martín Silva.

Tras la llegada de los efectivos y el personal médico, se constató que la víctima ya no presentaba signos vitales. La investigación del siniestro continúa, a la espera de los resultados de la autopsia que determinarán las causas exactas de la tragedia.