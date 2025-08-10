La Selección Argentina enfrentará a México en una gira por Estados Unidos

El equipo de Lionel Scaloni comienza a diagramar la preparación para la Copa del Mundo de 2026.

Hoy 12:28

La Selección Argentina confirmó una gira por Estados Unidos que se realizará entre el 8 y el 14 de octubre, en la que enfrentará a su par de México, un rival al que no enfrenta desde la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Con la clasificación ya asegurada para la próxima Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, el equipo dirigido por Lionel Scaloni comienza a diagramar su preparación tras la finalización de las Eliminatorias Sudamericanas, que culminarán el 13 de septiembre.

El partido ante México se disputará en el Soldier Field de Chicago, estadio donde la Albiceleste jugó un amistoso previo a la Copa América 2024 frente a Ecuador. La rivalidad entre ambas selecciones promete un encuentro intenso, ya que el último duelo oficial fue en la segunda fecha del Grupo C del Mundial de Qatar 2022, con victoria argentina por 2-0 gracias a los goles de Lionel Messi y Enzo Fernández.

Además, para completar la gira por Estados Unidos, la AFA inició gestiones para organizar un segundo amistoso que tendría lugar en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, escenario que recientemente albergó la final del Mundial de Clubes y que será sede de la final del Mundial 2026.

Esta gira será clave para que la Selección Argentina continúe su preparación rumbo al próximo Mundial, en un contexto donde los partidos de alto nivel son fundamentales para afinar el equipo.