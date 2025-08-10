Ingresar
Dolor en el ámbito musical: murió "Johnny" Mendizabal, exvocalista de Los Alfiles

Tenía 74 años. Ramón "Johnny" Mendizabal actualmente era solista. Su voz trascendió los límites de Argentina y llegó a presentarse en varios países.

Hoy 12:57

Durante la mañana de este domingo se conoció la triste noticia del fallecimiento de Ramón "Johnny" Mendizabal, exvocalista del grupo Los Alfiles.

Johnny Mendizabal junto a Lía Crucet Johnny Mendizabal junto a Lía Crucet

Desde hace años atrás, tras su salida del grupo, transitó una exitosa carrera como solista.

Había nacido un 31 de julio de 1951 en la ciudad de Ceres (Santa Fe) y se transformó en un  santiagueño más.

Todos los conocían como el "Cantor del Pueblo".

"Yo empecé a cantar en un grupo de Ceres que se llamaba Dimensión 70 con el que fuimos a tocar en Argentina (localidad santiagueña cercana a Ceres)”, recordó en una entrevista sobre sus orígenes en la música.

