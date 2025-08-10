Marcos Rojo ya se entrena en Racing mientras espera resolver su situación

El defensor se suma a la Academia y afrontó su primera práctica, mientras la dirigencia analiza cómo poder inscribirlo para el Torneo Clausura.

Hoy 13:08

El experimentado defensor y exjugador de Boca, Marcos Rojo, tuvo su primer entrenamiento con el plantel de Racing Club este domingo, apenas unas horas después del empate 1-1 de la Academia ante el Xeneize en la Bombonera. Sin embargo, su futuro inmediato en el campeonato local está en duda por un insólito error en su contratación.

Rojo aún no fue presentado oficialmente ni apareció en las redes sociales del club, mientras la dirigencia trabaja intensamente para encontrar la manera de inscribirlo en el Torneo Clausura. Por ahora, el defensor solo está habilitado para jugar la Copa Argentina y la Copa Libertadores.

El problema surge porque Rojo rescindió su contrato con Boca después del 24 de julio, fecha límite para inscribir jugadores libres según el artículo 19.2.4 del reglamento de la Liga Profesional. Este artículo establece que para jugar el torneo local, el futbolista debe haberse desvinculado del club anterior antes de esa fecha, condición que no se cumplió en este caso.

Si bien en la Copa Argentina y la Libertadores Rojo está habilitado —la Academia se prepara para enfrentar a River o Unión en cuartos de final de Copa Argentina y a Peñarol en octavos de final de Libertadores—, la falta de inscripción en el torneo local genera preocupación.

Desde Racing se evaluó la posibilidad de anular la rescisión de Rojo con Boca para transformarla en un préstamo, pero la dirigencia no confirmó esta vía. Además, el defensor no se fue en buenos términos de Boca, lo que complicaría cualquier negociación.

Por eso, el club está analizando presentar un recurso de amparo o hallar alguna maniobra legal que permita inscribirlo formalmente, evitando así un contacto directo con Boca y posibles inconvenientes con la Conmebol, donde Rojo ya figura registrado para la Copa Libertadores.

En Racing hay gran molestia por este error que podría dejar a Rojo fuera del torneo local durante gran parte del semestre. El contrato del defensor, de 35 años, se extiende hasta diciembre de 2026 e incluye cláusulas de productividad que podrían verse afectadas si no juega la mayoría de los partidos.

La resolución de esta situación será clave para el futuro inmediato de Rojo en la Academia y para el rendimiento del equipo en el Clausura.