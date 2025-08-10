Sin nombrar su apellido, Racing presentó a Marcos Rojo como flamante refuerzo

El conjunto de Avellaneda le dio la bienvenida en redes sociales al zaguero que llegó libre desde Boca y solo podrá jugar Libertadores y Copa Argentina.

Hoy 16:32

Racing Club anunció oficialmente la incorporación de Marcos Rojo como nuevo refuerzo, aunque con una particularidad: en ningún momento mencionó su apellido en la publicación oficial, debido a que coincide con el apodo de Independiente, clásico rival de la Academia.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El defensor, de 35 años, firmó un contrato de productividad por un año tras rescindir con Boca Juniors y llegar con el pase en su poder. “Marcos se Copa. Ya es jugador del Primer Grande. El defensor firmó contrato por 1 año y ya está disponible para el próximo partido de Libertadores”, expresó el club en sus redes sociales.

Rojo tuvo este domingo su primer entrenamiento bajo las órdenes de Gustavo Costas, luego de trabajar con normalidad en Boca pese a haber sido apartado por decisión de Miguel Ángel Russo. El zurdo podría debutar este martes cuando Racing visite a Peñarol de Uruguay por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

La Academia solo podrá contar con Rojo en la Copa Libertadores y la Copa Argentina, ya que no está habilitado para jugar el Clausura. Esto se debe a que rescindió su contrato con Boca después del 24 de julio, fecha límite para inscribir jugadores libres según el artículo 19.2.4 del reglamento.

Si la AFA no hace una excepción, Costas perderá al defensor para gran parte de la temporada en el torneo local. En Avellaneda analizan presentar un recurso de amparo o encontrar un vacío legal que le permita ser habilitado.

Por ahora, más allá de la curiosidad en la presentación, Marcos Rojo ya es jugador de Racing, listo para afrontar los desafíos internacionales y de Copa.