El Cantor del Pueblo ante su público en La Banda: el último escenario donde se lo vio a “Johnny” Mendizabal

El pasado jueves fue una de sus últimas presentaciones ante su público. El sábado a la noche debía haber participado de un evento en Termas de Río Hondo.

Hoy 13:55

Una de las últimas apariciones de "Johnny" Mendizabal ante su público se dio en la ciudad de La Banda el pasado jueves 7 de agosto, en el marco del festejo de una FM de esa ciudad, donde le manifestó al público presente que no se sentía bien de salud.

Indicó que un “resfrío”, según sus propias palabras lo tenía mal “pero estoy haciendo un esfuerzo por cumplir, porque quería estar aquí”, expresó Mendizabal en ese momento.

También estaba programada su presencia en Termas de Río Hondo, dentro de las actividades de “Viví Termas en Vacaciones”, organizado por el municipio de esa ciudad, donde debía presentarse durante la noche del sábado.

El anuncio en Termas El anuncio en Termas

Fue precisamente durante la noche del sábado que se habría descompensado y fue internado en un centro de salud de la ciudad Cuna de Poetas y Cantores, que había adoptado como propia, donde finalmente falleció durante la jornada de este domingo.


