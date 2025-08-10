Una joven de 18 años, que había denunciado a su tío por abuso, fue hallada asesinada en su hogar en Tucumán

Yuliana Borges, identificada como la víctima, presentaba golpes visibles en el cuerpo. La investigación apunta a un posible femicidio.

Hoy 13:22

El jueves por la tarde, en el barrio Ampliación Olleros de Tucumán, se descubrió el asesinato de Yuliana Borges, una joven de 18 años. Las primeras pericias indicaron que la víctima presentaba golpes visibles en su cuerpo, lo que hace sospechar a los investigadores que se trató de un femicidio.

El cuerpo de Yuliana permaneció en su vivienda hasta el mediodía del día siguiente, cuando fue trasladado a la morgue judicial para realizarle las autopsias pertinentes. Las autoridades ya han comenzado a trabajar en el esclarecimiento del caso, que está siendo investigado bajo la carátula de femicidio.

El caso de Yuliana ha generado un gran impacto, ya que su madre había denunciado hace apenas dos meses que el hermano de ella había abusado de su hija. La denuncia fue presentada ante la Justicia, pero lamentablemente no se tomaron las medidas de protección suficientes en ese momento.

El crimen de Yuliana ha conmocionado tanto a familiares como a vecinos, quienes han expresado su dolor y frustración a través de las redes sociales. “Descansa en paz, Yuli hermosa. Te recordaré siempre con esa sonrisa luminosa”, escribió una amiga de la joven. Otra vecina se mostró indignada y escribió: “¿Cuánto más tiene que pasar para que se haga justicia? La madre pidió ayuda hace dos meses y hoy está despidiendo a su hija en un cajón”.