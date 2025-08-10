El gobernador Gerardo Zamora despidió a Johnny Mendizabal con un emotivo mensaje

Con una carrera que marcó a generaciones, "El Cantor del Pueblo" dejó un legado imborrable en la música popular. Su fallecimiento generó una fuerte conmoción en Santiago del Estero.

Este domingo por la mañana se conoció una triste noticia que conmovió al ambiente musical y a toda la provincia: falleció Ramón “Johnny” Mendizabal, reconocido cantante y exvocalista del emblemático grupo Los Alfiles, quien había forjado también una exitosa carrera como solista.

La noticia fue confirmada en las primeras horas del día y rápidamente comenzaron a circular mensajes de despedida y muestras de afecto. Entre ellos, el gobernador, Gerardo Zamora, expresó sus condolencias a través de sus redes sociales con un sentido mensaje: "Mis condolencias a familiares y seres queridos de Ramón 'Johnny' Mendizabal, ante la triste noticia de su fallecimiento. Que brille para él la Luz que no tiene fin".

Johnny había nacido el 31 de julio de 1951 en la ciudad de Ceres, Santa Fe, pero con el tiempo se transformó en un verdadero santiagueño por adopción. Su carisma, humildad y cercanía con la gente lo llevaron a ganarse el apodo de "El Cantor del Pueblo".

Su paso por Los Alfiles marcó una etapa dorada en su carrera, pero tras su salida del grupo, Johnny Mendizabal supo mantenerse vigente como solista, siendo una figura muy querida por el público.