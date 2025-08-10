Ruta 9: dos motociclistas resultaron heridos tras un violento choque

El siniestro ocurrió este domingo al mediodía en la zona de El Zanjón. Las víctimas fueron asistidas por transeúntes y trasladadas al hospital Regional.

Hoy 15:38

El siniestro ocurrió este domingo pasado el mediodía, en la zona de El Zanjón. Una camioneta y dos motocicletas colisionaron de forma violenta. Dos mujeres fueron hospitalizadas, una de ellas quedó atrapada en el vehículo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Un grave accidente de tránsito se registró este domingo al mediodía en inmediaciones de Ruta Nacional 9, en la zona de El Zanjón, a pocos kilómetros de la capital santiagueña. El hecho involucró a una camioneta y al menos dos motocicletas, que colisionaron de manera violenta al momento de incorporarse a la ruta.

Testigos del hecho relataron que el impacto dejó a varios motociclistas tendidos sobre el asfalto, mientras que los rodados quedaron con severos daños materiales.

Uno de los vehículos terminó volcado en un desagüe con agua, obligando a la intervención urgente de Bomberos Voluntarios y personal de la Policía. Una de las víctimas, una mujer que viajaba en la camioneta, quedó atrapada dentro del habitáculo y debió ser rescatada por los servicios de emergencia.

Tanto ella como otra mujer herida fueron trasladadas de urgencia al Hospital Regional, donde permanecen internadas con pronóstico reservado.

Las autoridades trabajan para determinar las causas del siniestro, mientras interviene en la investigación el fiscal de turno de Capital.