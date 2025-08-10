Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 10 AGO 2025 | 23º
X
Somos Deporte

TC: Martín Vázquez consiguió un triunfazo en el Desafío de las Estrellas en San Juan

A bordo del Dodge Challenger, el piloto bonaerense consiguió su primera victoria dentro de la categoría en la novena jornada de la campaña 2025.

Hoy 16:08
Martín Vázquez

El piloto Martín Vázquez, a bordo de un Dodge Challenger, logró un ajustado triunfo en el Desafío de las Estrellas disputado en el circuito de Villicum, en San Juan, correspondiente a la novena fecha del Turismo Carretera 2025. En el podio lo acompañaron Facundo Chapur (Torino) y Juan José Ebarlín (Chevrolet Camaro).

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La competencia tuvo múltiples cambios en la punta. En el inicio, Gastón Mazzacane (Chevrolet Camaro) se quedó con el liderazgo, seguido por Augusto Carinelli (Ford Mustang) y el propio Vázquez. Luego, Norberto Fontana (Chevrolet Camaro) tomó la delantera antes de la apertura de boxes, aprovechando la pelea entre Mazzacane y Marcos Quijada. Las paradas estratégicas fueron claves y mantuvieron un liderazgo virtual alternado entre varios protagonistas.

En el tramo final, un toque entre Diego De Carlo y Jerónimo Teti provocó la neutralización y reordenó el pelotón. En el relanzamiento, Matías Canapino llegó a comandar la carrera, pero tras las últimas detenciones el liderazgo virtual quedó en manos de Emiliano Spataro, quien mantenía una amplia diferencia. Sin embargo, a cinco vueltas del cierre perdió ritmo, lo que permitió que Vázquez, Ebarlín y Chapur se disputaran la victoria. El piloto de Pilar logró imponerse y festejar su primera victoria en el Turismo Carretera.

Completaron el top 10: Aguirre, Santero, Todino, Matías Canapino, De Benedictis, Trucco y Agrelo. En el campeonato, Julián Santero se mantiene líder con 251,5 puntos, seguido por Agrelo con 233 y Mauricio Lambiris con 216.

CLASIFICACIÓN

TEMAS Turismo Carretera

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Estremecedor video: policía, simpatizante de Peñarol, asesinó a tiros a dos hinchas de Nacional
  2. 2. Una joven de 18 años, que había denunciado a su tío por abuso, fue hallada asesinada en su hogar en Tucumán
  3. 3. Trágico accidente en la Ruta Nº 211: un motociclista perdió la vida tras derrapar violentamente
  4. 4. Detienen en Las Termas a un hombre con pedido de captura por violencia de género
  5. 5. En vivo: Mitre recibe al líder Gimnasia de Jujuy con la obligación de ganar para seguir soñando con el Reducido
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT