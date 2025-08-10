TC: Martín Vázquez consiguió un triunfazo en el Desafío de las Estrellas en San Juan

A bordo del Dodge Challenger, el piloto bonaerense consiguió su primera victoria dentro de la categoría en la novena jornada de la campaña 2025.

El piloto Martín Vázquez, a bordo de un Dodge Challenger, logró un ajustado triunfo en el Desafío de las Estrellas disputado en el circuito de Villicum, en San Juan, correspondiente a la novena fecha del Turismo Carretera 2025. En el podio lo acompañaron Facundo Chapur (Torino) y Juan José Ebarlín (Chevrolet Camaro).

La competencia tuvo múltiples cambios en la punta. En el inicio, Gastón Mazzacane (Chevrolet Camaro) se quedó con el liderazgo, seguido por Augusto Carinelli (Ford Mustang) y el propio Vázquez. Luego, Norberto Fontana (Chevrolet Camaro) tomó la delantera antes de la apertura de boxes, aprovechando la pelea entre Mazzacane y Marcos Quijada. Las paradas estratégicas fueron claves y mantuvieron un liderazgo virtual alternado entre varios protagonistas.

En el tramo final, un toque entre Diego De Carlo y Jerónimo Teti provocó la neutralización y reordenó el pelotón. En el relanzamiento, Matías Canapino llegó a comandar la carrera, pero tras las últimas detenciones el liderazgo virtual quedó en manos de Emiliano Spataro, quien mantenía una amplia diferencia. Sin embargo, a cinco vueltas del cierre perdió ritmo, lo que permitió que Vázquez, Ebarlín y Chapur se disputaran la victoria. El piloto de Pilar logró imponerse y festejar su primera victoria en el Turismo Carretera.

Completaron el top 10: Aguirre, Santero, Todino, Matías Canapino, De Benedictis, Trucco y Agrelo. En el campeonato, Julián Santero se mantiene líder con 251,5 puntos, seguido por Agrelo con 233 y Mauricio Lambiris con 216.

