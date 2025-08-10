La intendente Norma Fuentes se sumó a las despedidas a Johnny Mendizábal

La jefa comunal capitalina compartió un mensaje de la Subsecretaría de Cultura y Turismo para despedir al reconocido referente artístico.
La intendente de la ciudad de Santiago del Estero, Norma Fuentes, manifestó su pesar por el fallecimiento de Ramón “Johnny” Mendizábal, reconocido ex vocalista del histórico grupo Los Alfiles y una figura fundamental de la música popular santiagueña.
A través de sus redes sociales, la jefa comunal compartió un mensaje de la Subsecretaría de Cultura y Turismo de la provincia, en el que se resalta la extensa trayectoria del artista y el profundo vínculo que mantuvo con el público durante varias décadas.
Mendizábal falleció el domingo 10 de agosto de 2025, a los 74 años, dejando una huella imborrable en la cultura santiagueña. Su partida provocó una ola de mensajes en redes sociales, donde artistas, instituciones y vecinos destacaron su talento artístico y su calidez humana.