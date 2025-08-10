Ingresar
Locales

La intendente Norma Fuentes se sumó a las despedidas a Johnny Mendizábal

La jefa comunal capitalina compartió un mensaje de la Subsecretaría de Cultura y Turismo para despedir al reconocido referente artístico.

Hoy 17:11

La intendente de la ciudad de Santiago del Estero, Norma Fuentes, manifestó su pesar por el fallecimiento de Ramón “Johnny” Mendizábal, reconocido ex vocalista del histórico grupo Los Alfiles y una figura fundamental de la música popular santiagueña.

A través de sus redes sociales, la jefa comunal compartió un mensaje de la Subsecretaría de Cultura y Turismo de la provincia, en el que se resalta la extensa trayectoria del artista y el profundo vínculo que mantuvo con el público durante varias décadas.

Mendizábal falleció el domingo 10 de agosto de 2025, a los 74 años, dejando una huella imborrable en la cultura santiagueña. Su partida provocó una ola de mensajes en redes sociales, donde artistas, instituciones y vecinos destacaron su talento artístico y su calidez humana.

