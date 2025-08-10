El municipio distinguió a los niños que participan en la Liga Municipal de Fútbol Infantil

Esta actividad se realizó el domingo, en el marco de la Fecha 17 del Torneo Anual 2025 que se disputó íntegramente en el complejo deportivo “Cárdenas”,

La Municipalidad de La Banda, a través de la Dirección de Deportes y Recreación, agasajó por el Día del Niño a los jugadores de las diferentes categorías que participan en la Liga Municipal de Fútbol Infantil.

Esta actividad se realizó el domingo, en el marco de la Fecha 17 del Torneo Anual 2025 que se disputó íntegramente en el complejo deportivo “Cárdenas”, dónde los 16 equipos cumplieron con el calendario deportivo.

Para la ocasión, el municipio preparó un desayuno para que los niños pudieran compartir un momento de confraternidad antes de empezar a jugar los partidos que comenzaron temprano y se extendieron hasta pasado el mediodía.

Por último, desde el área de Deportes señalaron que gracias a la gestión del intendente Ing. Roger E. Nediani, la Liga Municipal de Fútbol Infantil se viene desarrollando con éxito todos los fines de semana en las diferentes canchas de los equipos participantes.

La competencia culminará en el mes de noviembre con la entrega de premios a los equipos campeones y las menciones especiales para los jugadores destacados.