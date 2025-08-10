La feria de Juntas Vecinales convocó a muchos emprendedores en la Plaza del Vagón

Los emprendedores interesados en sumarse a este espacio deben dirigirse a la Dirección de Juntas Vecinales que está ubicada en el municipio.

En el marco de las políticas públicas impulsadas por el intendente Ing. Roger E. Nediani, el municipio de La Banda realizó con éxito un nuevo encuentro del proyecto “Juntas Vecinales Emprende”, dónde asistieron más de 50 emprendedores locales.

Esta actividad se realizó el sábado a la tarde, en la Plaza del Vagón, situada sobre Av. Besares, dónde los vecinos pudieron acceder y comprar productos de diferentes rubros, sin intermediarios y a costos populares,

El encuentro también contó con números artísticos a cargo de la Academia de Danzas Folclóricas “Huellas Santiagueñas”, bajo la dirección de la profesora Graciela Servette, que presentó a 20 bailarines que interpretaron varios cuadros de baile.

También actuaron, la Agrupación de Danzas Folclóricas MiNiv-Sec de la ciudad Capital y la Academia de Danzas Arabes “Villa Rous Rocío”, que dicta sus clases en la Casa del Bicentenario y en la calle Islas Malvinas N° 457.

El director de Juntas Vecinales, Carlos Gómez, destacó lo siguiente: “Esta actividad se denomina “Junta de Vecinales Emprende”, dónde participan vecinos que tienen diferentes tipos de emprendimientos.

El pedido del intendente Roger Nediani fue que generemos algo para que los emprendedores tengan una salida laboral o espacios donde puedan comercializar sus productos.

Los encuentros comenzaron en el barrio San Fernando, luego en el 25 de Mayo y ahora estamos aquí, en la Plaza del Vagón que está situada sobre la Av. Besares.

En cada feria vemos que hay mucha gente que tiene su emprendimiento, vienen a vender y los vecinos se acercan a comprar con confianza. O sea, esa es la idea, que se genere un lugar, un espacio, para que los emprendedores puedan trabajar todos los sábados.

Agregó: “Con respecto al próximo encuentro, tenemos pensado y es muy posible que lo volvamos a hacer aquí otra vez por pedido de la gente, de vecinos y de algunos comercios.

Por ejemplo, la heladería que está aquí en la plaza y los comercios cercanos, nos pidieron que realicemos un nuevo encuentro para darle continuidad a este espacio que es también un punto en común que tienen los barrios.

Los emprendedores interesados en sumarse a este espacio deben dirigirse a la Dirección de Juntas Vecinales que está ubicada en el municipio o bien comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales”.