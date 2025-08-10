Se continuó desarrollando el ciclo de capacitaciones sobre lactancia materna

Las participantes compartieron experiencias personales, generando un espacio de escucha, contención y construcción colectiva.

Hoy 17:45

Como cierre de las actividades por la “Semana Mundial de la Lactancia Materna”, el equipo del CAMM N°7 desarrolló un valioso encuentro con madres del jardín maternal “Payasitos”, donde se trabajó el concepto de destete respetuoso.

Durante el taller, se brindaron herramientas teóricas y prácticas sobre este proceso gradual y empático que busca acompañar el fin de la lactancia materna priorizando el bienestar emocional y físico tanto del bebé como de la madre.

En la oportunidad, las participantes compartieron experiencias personales, generando un espacio de escucha, contención y construcción colectiva.

“El destete respetuoso no es solo dejar de amamantar, es también un acto de amor y reconocimiento del vínculo que se ha construido. Escuchar a las madres y brindarles información es parte del compromiso que tenemos como Secretaría”, afirmó el secretario de Salud, César Scabuzzo.

Estas iniciativas reafirman la importancia de seguir generando redes de acompañamiento en cada etapa del cuidado materno-infantil, bajo los lineamientos del intendente Roger Elías Nediani, quien sostiene que una comunidad saludable se construye desde la cercanía, la información y el respeto por los derechos de cada persona.