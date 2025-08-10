Ingresar
La santiagueña Candelaria Martínez Darchuk representará al país en Miss World Peace 2025

La joven santiagueña fue elegida para representar a la Argentina en el certamen internacional, que promueve la paz, la cultura y la diversidad entre países.

Hoy 18:00
Candelaria Martínez Darchuk

Santiago del Estero vuelve a tener proyección internacional en el mundo de los certámenes de belleza. Candelaria Martínez Darchuk, joven oriunda de la provincia, fue seleccionada para representar a la Argentina en Miss World Peace 2025, un concurso internacional que se llevará a cabo en noviembre en China.

El evento reunirá a representantes de más de 80 países y se destaca por promover valores como la paz, la diversidad cultural y el entendimiento entre naciones. En ese marco, Candelaria llevará no solo la bandera argentina, sino también el orgullo de toda la provincia.

Su preparación estará a cargo de la productora BlackClover, con sede en Corrientes y experiencia en gestión artística, y de José Antonio, de Look Models Santiago del Estero, referente en formación y proyección de modelos a nivel nacional e internacional.

Con el acompañamiento de ambos equipos, la santiagueña buscará dejar en alto el nombre de la Argentina y demostrar, una vez más, el talento y la elegancia que caracteriza a nuestras representantes en escenarios internacionales.

