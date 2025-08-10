Golpe al narcomenudeo en La Banda: detuvieron a cinco personas y secuestraron droga, armas y dinero

La Policía Federal desbarató una peligrosa banda narco que operaba en varios barrios bandeños. Secuestraron cocaína, marihuana, armas, municiones, más de 770 mil pesos y notificaron a dos mujeres que cumplían condena bajo arresto domiciliario.

Hoy 18:44

Con seis operativos simultáneos coordinados por el Ministerio de Seguridad Nacional, efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA), desarticularon una banda narco que se dedicaba a la distribución de estupefacientes en la ciudad de La Banda, provincia de Santiago del Estero. Como resultado de esos procedimientos se logró la detención de 5 personas y el secuestro de gran cantidad de droga, armas y dinero en efectivo.

La presente investigación surgió a partir de una denuncia anónima que hacía referencia al funcionamiento de la mencionada estructura criminal, la que se dedicaría a la venta de sustancias tóxicas en los Barrios de La Isla, Avenida y San Martín.

A partir de ese momento, intervino la Unidad Fiscal de Lucha contra el Narcotráfico, circunscripción Judicial Banda y Robles, a cargo de la Dra. Virginia Abrate, la que solicitó a los efectivos de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Santiago del Estero, la realización de tareas de inteligencia con la finalidad de verificar esa información y hacer cesar el delito.

Así las cosas, los federales emprendieron distintas tareas de campo que permitieron localizar 6 domicilios ubicados sobre las calles Pública, Colombia y Avellaneda de los mencionados barrios, desde donde bajo la modalidad narcomenudeo, los vendedores operaban llevando a cabo el expendio de cocaína y marihuana.

Asimismo, avanzadas las averiguaciones se logró identificar a 7 integrantes de la mencionada organización, los cuales se encargaban de la compra, acopio y distribución de los narcóticos en los inmuebles detectados.

Con la totalidad de las evidencias a disposición de los magistrados, el Juzgado de Control y Garantías del Departamento Banda y Robles, a cargo de la Dra. Roxana A. Menini, ordenó la realización de 6 allanamientos simultáneos, donde se concretó la captura de 4 hombres y una mujer responsables de las maniobras ilícitas.

Cabe destacar que, independientemente de los detenidos, se notificó de la causa a otras 2 mujeres que fueron identificadas en el interior de dos de los inmuebles requisados, las cuales se encontraban cumpliendo sendas condenas por infracción a la Ley 23.737 bajo arresto domiciliario.

Asimismo, en el marco de esas mandas judiciales se incautaron cientos de dosis de clorhidrato de cocaína de máxima pureza, más de ¼ de kilogramo de marihuana fraccionada y lista para su comercialización, dos pistolas, una de ellas calibre 22 y la otra 32, una escopeta de fabricación casera tipo “Tumbera”, varias municiones de distintos calibres, la suma de 771 mil pesos en billetes de baja denominación, 2 teléfonos celulares y demás elementos de interés para la causa.

Los involucrados, todos ellos de nacionalidad argentina y mayores de edad, quedaron a disposición del tribunal interventor a la espera de las actuaciones procesales de rigor por infracción a la Ley Nacional de Drogas.